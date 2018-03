Controlli Cc (archivio, terniinrete)

Foggia. Sono due le esplosioni verificatesi a Foggia nella notte, determinati probabilmente da due ordigni rudimentali. La prima esplosione è avvenuta verso la mezzanotte davanti all’ingresso di un bar in piazza Cavour; la seconda, a breve distanza dalla prima, ai danni di un’agenzia di scommesse in viale Luigi Pinto. Danni in entrambi i casi all’esterno dei locali. Indagini in corso dei Carabinieri. Foggia, esplosioni nella notte: colpiti bar e agenzia scommesse ultima modifica: da

