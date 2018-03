“Giandiego Gatta incontra Monte Sant’Angelo”

Di:

Monte Sant’Angelo. Oggi pomeriggio, alle ore 18.30, nella sede di Forza Italia di Monte Sant’Angelo, Giandiego Gatta, Vice Presidente del Consiglio Regionale della Puglia, incontrerà i cittadini per ringraziare tutti per l’ottimo risultato ottenuto alle elezioni politiche (circa 40.000 preferenze!). Un entusiasmo che coinvolge anche gli attivisti della rinata sezione di Forza Italia di Monte Sant’Angelo che, in poco più di un mese (ricordiamo che, nella città dell’Arcangelo Michele, Forza Italia ha riaperto i battenti dopo più di tre anni di assenza dal panorama politico cittadino), sono riusciti a raggiungere un ottimo traguardo di preferenze (863 per la precisione), in un clima che non era certamente favorevole ai Partiti tradizionali, visto che anche a Monte il vento della protesta si è fatto sentire; ma Forza Italia, evidentemente, ha trasmesso fiducia e capacità di parlare e fare politica e gli elettori hanno voluto premiarla.

(fonte: Forza Italia – Monte Sant’Angelo)