Foggia. All’inaugurazione dell’anno giudiziario, nel 2018 a Bari, è stato rilevato che il numero di femminicidi rispetto al 2017 è aumentato da 19 a 25 casi. Non sono state a guardare questi numeri le donne dei centri antiviolenza, e delle associazioni femminili, che sono scese in piazza dopo due omicidi in Capitanata, quello di Nicolina Pacini a Ischitella e Federica Ventura a Troia. Due casi che hanno scosso la provincia, fossero stati solo quelli, probabilmente, la manifestazione si sarebbe tenuta lo stesso. Perché è proprio a Foggia, e soprattutto nei paesi limitrofi, che il percorso di uscita dalla violenza di genere è più difficile.

Certo le statistiche e il trend sulle donne ammazzate sono il triste rosario che si snocciola quasi quotidianamente. Ma lavorando sulla frontiera della violenza di genere, si viene a contatto con i singoli casi finché si decide che quel profilo riservato – figlio di chi tiene sempre molto segreti i luoghi dove le donne, spesso con minori, si rifugiano- deve fare un salto. “Impegno donna” ha organizzato il corteo che ha sfilato da piazza Giordano a Piazza Cesare Battisti. Sono arrivate da Trani, Cerignola, San Severo, dal Gargano, da Bari.

Rosaria Capozzi, presidente de ‘Il filo di Arianna, con il suo solito pragmatismo, si è affrettata a distribuire un volantino con i numeri di telefono dei sette cav attivi nella provincia, in regione sono 23 quelli autorizzati.

I padri e i figli di madri uccise: Morlino e Traiano

Raduno sotto le statue di Piazza Giordano, ma non ci sono solo donne. Ilaria Mari, della consulta pari opportunità del Comune, lamenta comunque un’assenza maschile in piazza, ed in effetti la loro presenza è sporadica, quando non propedeutica alla testimonianza. C’è Matteo Morlino, la cui figlia, Carmela, è stata uccisa davanti ai bambini. L’ex consigliere comunale ha poi raccontato la tragedia di chi resta, e deve andare avanti, ha evidenziato come il 70% degli omicidi avviene dopo che lo donne hanno denunciato. Ha aggiunto la sua esperienza di padre con un genero “già allontanato dalla famiglia per decisione di un magistrato e di fascicoli che non vengono trattati come dovrebbero, come se il caso non avrebbe mai dovuto esserci, questa la mia esperienza”, ed è anche partito un timido applauso su questo passaggio. Franca Dente, che presiede “Impegno donna”, dice: “Abbiamo voluto questa manifestazione perché dopo l’ultimo episodio di Troia bisogna alzare l’asticella dell’allerta, dobbiamo capire quello che succede accanto a noi, sul nostro cammino, dobbiamo diventare sentinelle del territorio”. E cita le parole del gip Paola Di Nicola: “Troppe volte avvenimenti di questo tipo vengono valutati in modo parcellizzato, senza comprenderne il contesto. Nella aule di tribunale c’è un pregiudizio di genere che assolve gli autori di stalking e maltrattamenti”. In piazza Battisti si legge il messaggio dall’arcivescovo mons. Pelvi: “La violenza contro le donne è un indebolimento della cultura, oltre il maschilismo e il femminismo c’è bisogno di una nuova alleanza fra uomo e donna”. Alfredo Traiano aveva sei anni quando la madre è stata uccisa in una chiesa nel 2003: “Il colore dell’amore è rosso, non viola tumefatto da pugni e schiaffi”. Con Morlino e altre donne regge lo striscione che apre il corteo. Tra i volti noti di Foggia Michele Sisbarra, docente e scrittore, e il presidente dell’ordine dei medici Salvatore Onorati seguono la manifestazione. La Cigl mostra lo striscione: “La violenza contro le donne è una sconfitta per tutti”.

“Il territorio della provincia più difficile e omertoso”

Abbiamo visto le fiaccolate per le vittime della strada, per le bombe ai negozi , scioperi sotto la Prefettura di migranti, proteste di operai italiani licenziati, tende sotto il comune degli sfrattati: donne in piazza che arrivano da diverse parti della Puglia per una commemorazione, ed un monito, dopo l’8 marzo giorno di festa, è difficile vederle. Non c’è solo il femminicidio ma il desiderio di fare un salto verso chi sta male ma non lo denuncia perché credere che, in fondo, è sola. Maria Pia Vigilante, del centro giraffa Onlus di Bari. dice: “Sensibilizzare l’opinione pubblica è una priorità, possibile che nessuno vede niente, un vicino, un parente? Il fatto è che vige ancora la mentalità per cui fra moglie e marito non bisogna intervenire, non bisogna chiamare le forze dell’ordine. Le leggi ci sono ma vanno applicate con tempestività”. Marina Nenni, avvocato di Trani, del cav Save, spiega: “Abbiamo sempre lavorato sottotraccia, oggi abbiamo deciso di fare massa critica su quello che succede e testimoniare nel territorio foggiano”. Da Cerignola, cav Tina Cioffi, Marinetta Di Gravina: “Qui è più difficile rispetto a Bari, le donne hanno più difficoltà a trovare un ecosistema favorevole a percorsi di uscita dalla violenza, c’è più omertà. Io non posso pensare che sia così ma dobbiamo rompere questo muro di silenzio. Siamo sui social, siamo in piazza, la rete esiste e affidandosi a noi si affidano a professionisti formati”.

Foggia, 15 marzo 2018

