“Legalità e sviluppo”, a Foggia Massafra e Landini

Foggia. “Gli ennesimi episodi di attentati e rapine – gli ultimi registratisi questa notte a Foggia – testimoniano da un lato l’invasività dell’azione criminale a danno del sistema commerciale ed economico, dall’altro il grave disagio che vive la città capoluogo e l’intera provincia, dove cittadini, imprese e lavoratori non posso sentirsi al sicuro. Tutto questo accade a pochi giorni dalla manifestazione nazionale indetta a Foggia da Libera e Avviso Pubblico in occasione della Giornata della Memoria, scelta per i gravi episodi mafiosi che hanno contrassegnato la Capitanata negli ultimi mesi”. E’ quanto denuncia la segreteria provinciale della Cgil a margine delle bombe che hanno colpito nottetempo un bar e un centro scommesso, e della rapina subita da un’azienda di spedizioni.

“Ieri nel presentare la Giornata della Memoria, a don Luigi Ciotti è arrivato l’allarme delle imprese, restie ad investire nella nostra provincia a causa della pervasività delle organizzazioni criminali. Questo impedisce la crescita economica e la creazione di nuova occupazionale, quanto mai necessaria per dare risposte a una provincia in forte sofferenza. Quel lavoro come antidoto a ogni illegalità, per togliere linfa e potere alle mafie richiamato dallo stesso don Ciotti. Siamo impegnati per cogliere ogni occasione di sviluppo ma la presenza dello Stato deve essere forte non solo sul piano del controllo del territorio ma anche delle risposte al disagio sociale ed economico”.

“Per la Cgil – prosegue la nota della segreteria provinciale – la legalità è presupposto fondamentale di ogni azione possibile di sviluppo. E’ il motivo per cui in

preparazione della Giornata della Memoria abbiamo promosso due focus su sfruttamenti dei migranti e ed economie illegali nel territorio, coniugando in senso

ffermativo nel titolo ‘Legalità è Sviluppo’. Lunedì 19 e martedì 20 nell’auditorium della Camera del Lavoro discuteremo con imprese, istituzioni, docenti universitari di come affrontare le illegalità diffuse nel sistema economico per sprigionare quelle energie positive che la nostra terra ha, per liberare i lavoratori da condizioni di sfruttamento, per consentire alle imprese di investire in sicurezza. Le due iniziative saranno concluse dai segretari nazionali della Cgil, Giuseppe Massafra e Maurizio Landini”.