Linea autobus Bari – Manfredonia, petizione per nuova corsa serale

Di:

Riceviamo e di seguito pubblichiamo

”Egregio direttore di StatoQuotidiano,

Spettabili cittadini tutti,

Come preannunciato in due miei articoli, già pubblicati sulla presente testata qualche anno fa, in merito all’improrogabile necessità di attivare una nuova corsa serale, per studenti e lavoratori, sulla linea autobus regionale BARI-MANFREDONIA, vi invito a partecipare in massa alla PETIZIONE POPOLARE in corso a Manfredonia per l’ottenimento di tale servizio presso la Regione Puglia.

La petizione, iniziata già da gennaio 2018, terminerà fra 1 mese, a fine Aprile, con la raccolta e consegna di tutte le firme degli aderenti.

Chiunque sia, a vario titolo, utente di tale tratta, può presentarsi ai seguenti punti di raccolta munito di

– TESSERINO ABBONAMENTO SITA valido,

– DOCUMENTO D’IDENTITÀ valido,

per confermare la propria adesione con il NR DOCUMENTO e FIRMA, sul modulo mostratovi.

Questi i punti di raccolta presso gli esercizi commerciali che hanno, molto gentilmente, dato la propria disponibilità a questa iniziativa:

BAR IMPERO

Pzza Marconi,

FOTO DIGITAL DISCOUNT

Via Scaloria 83,

BAR FANKY

Via G. Di Vittorio 297,

presso Polizia di Stato,

MODELLISMO SAFARI

Via G. Di Vittorio 221,

BALDASSARRE ARREDAMENTI

Via G. di Vittorio 166,

BUFFETTI STORE

Via G. di Vittorio 140,

FOR YOU PROFUMERIA

Cso Manfredi 293,

FERRAMENTA IACONETA

Via Gargano 67 (sotto i portici),

BAR L’ ULTIMO

Via Gargano 160.

In separato articolo, troverete la mia lettera aperta di invito a tutti i sindaci dei comuni interessati a tale linea autobus regionale, il cui appoggio in sede di ratifica sarà, per tutti noi utenti presenti e futuri, molto importante.

Grazie e saluti a tutti”.

Giuseppe Ciuffreda

Manfredonia , FG

Proponente petizione