Polizia notte (archivio, immagine non riferita al testo)

Lucera, 15 marzo 2018. Gli agenti del Commissariato di P.S. Lucera hanno dato esecuzione, l’8 e il 13 marzo, a due provvedimenti di sgombero di beni confiscati alla criminalità organizzata di cui uno assegnato al Comune di Lucera (locale commerciale sito in via Federico II) e l’altro, un appartamento assegnato proprio alla Polizia di Stato – Commissariato di Lucera – a seguito di quanto deliberato dal Nucleo di Supporto per i Beni Confiscati istituito presso la locale Prefettura. E’ stata data esecuzione alla confisca dei beni a seguito delle pronunce irrevocabili disposte dall’Autorità Giudiziaria. Il D.B.A., il cui fratello aveva in uso il locale commerciale, si trova attualmente ristretto presso la Casa Circondariale di Sulmona per reati associativi. L’appartamento, era condotto senza titolo dalla moglie del D.B.A.. “Continua senza sosta la lotta alla criminalità organizzata da parte della Polizia di Stato“, dicono gli inquirenti. Lucera. Sgomberati beni confiscati alla criminalità ultima modifica: da

