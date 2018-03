Manfredonia. Ricorso al Tar di Gestione Tributi, opposizione Comune

GESTIONE TRIBUTI SPA MANFREDONIA (IMMAGINE D'ARCHIVIO)

Manfredonia, 15 marzo 2018. Ricorso “Gestione Tributi“: con recente atto del Comune di Manfredonia è stato autorizzato il sindaco dell’Ente sipontino a “costituirsi, conferire procura e resistere in giudizio” in nome e per conto della P.A. contro il ricorso notificato da parte dello Studio Legale dell’Avvocato Pietro Di Benedetto di Margherita di Savoia. Al contempo è stato demandato ”successivamente all’organo giuntale di individuare un avvocato amministrativista con professionalità specifica e comprovata esperienza in materia amministrativa degli enti locali, a cui affidare l’incarico in questione, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità”. E’ stato dato attto che la conseguente spesa, da quantificare in €. 3.975,75, oltre spese generali, Cassa Avvocati ed IVA e, quindi, per complessivi €. 5.801,09 farà carico sul Bilancio pluriennale 2018/2020, annualità 2018. Come indicato nell’atto, il ricorso della Gestione Tributi al Tar Bari è stato presentato per l’annullamento, previa adozione di misure cautelari:

– della delibera di C.C. n. 1 del 22.01.2018 ad oggetto “Gestione delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Manfredonia – Atto di indirizzo” e dei pareri del Segretario Generale del Comune di Manfredonia del 10.11.2017 prot. n. 403347 e del 14.11.2017 prot. n. 40819, relativi alla illegittimità del rinnovo o proroga del servizio e del relativo contratto a favore della ricorrente; – e di ogni altro atto comunque presupposto e consequenziale atto in allegato

