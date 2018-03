Manfredonia. Sangalli Vetro, lavoratori “Da 3 mesi senza reddito”

Di:

Manfredonia, 15 marzo 2018. ”Al presidente della Rdgione Puglia: nonostante lo straordinario sforzo fatto dai parlamentari per l’approvazione dell’emendamento che concedeva un anno di cassa integrazione in proroga ai lavoratori della Manfredonia vetro a 90 giorni dalla firma della CIGD, per la Sangalli Vetro Manfredonia e i lavoratori e le loro famiglie ancora senza ammortizzatori sociali, da 3 lunghi mesi senza reddito. È vergognoso Presidente come le lungaggini burocratiche la fanno da padrone sulle famiglie senza reddito”.

E’ quanto dice in una nota Massimo Ciuffreda, già RSU Sangalli Vetro Manfredonia.

”Aspettate che qualcuno commetta degli atti estremi? Ci hanno raccontato di tutto, manca questo, manca quello, abbiamo fatto, il Ministero, l’Inps, il Decreto Regionale tutte chiacchiere che non riempiono la pancia ma non fanno altro che aumentare quel distacco tra le istituzioni e il popolo in difficoltà. Siamo un Popolo Senza speranza!!!!”.

L’asta

Intanto, come risaputo, è fissato per il 21 marzo 2018, alle ore 15, il nuovo tentativo d’asta per la “vendita congiunta delle aziende di proprietà dei fallimenti Sangalli Vetro Manfredonia, Sangalli Vetro Satinato e Sangalli Vetro Magnetronico, esercitate nel sito industriale ASI Manfredonia-Monte Sant’Angelo (FG), composte dal complesso degli immobili ed attrezzature per la produzione di lastre di vetro float chiaro ed extra-chiaro, di vetro stratificato, di vetro satinato e di vetro coatizzato per il risparmio energetico ed il controllo solare, nonché il magazzino prodotti finiti di proprietà di Sangalli Vetro Manfredonia“. Prezzo base fissato a € 13.800.000,00. Valore in aumento in caso di gara € 150.000,00.

Termine presentazione domanda: 20/03/2018 17:00. Luogo della vendita: davanti al Notaio Matteo Contento con Studio in Treviso, Via Lanceri di Novara 3/A.