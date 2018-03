Meteo Gargano, peggioramento nella seconda parte della giornata

Di:

Bari. METEO Puglia: tempo generalmente asciutto sulle nostre regioni di Sud-Est nella prima parte della giornata con il sole alternato a qualche annuvolamento medio-alto di passaggio e in ispessimento. Dal tardo pomeriggio-sera tendenza ad intensificazione della nuvolosità da Ovest con ritorno di qualche pioggia su Molise e Basilicata in locale sconfinamento alla Puglia, specie salentina. Temperature in rialzo nei valori massimi con punte diurne fino a 17-18 gradi. Ventilazione in rinforzo dai quadranti meridionali con mari tendenti a mossi, specie lo Ionio.

Venerdì 16 Marzo

Variabilità residua con locali rovesci sul Molise, asciutto altrove

VENERDI’: il fronte giunto ieri si allontana verso Levante rinnovando in mattinata residui fenomeni sul Salento orientale. Nuvoloso o molto nuvoloso altrove ma con tendenza a schiarite via via più ampie. Temperature in deciso rialzo con punte diurne prossime ai 20 gradi. Ventilazione in ulteriore rinforzo dai quadranti meridionali con mari fino a molto mossi sul versante ionico, mosso

Sabato 17 Marzo

Variabilità su Basilicata tirrenica e rilievi molisani, meglio altrove; molto mite!

SABATO: un flusso di correnti umide occidentali rinnoverà una spiccata variabilità tra Molise e Basilicata tirrenica con occasione per qualche acquazzone. Tempo asciutto con più sole sulla Puglia. Giornata molto mite con temperature in sensibile aumento su valori diffusamente superiori alle medie stagionali specie sulle aree adriatiche sulle quali si andrà al di sopra dei 20 gradi. Ventilazione tesa dai quadranti sud-occidentali con mari fino ad agitati sullo Ionio, mosso l’Adriatico.