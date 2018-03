Molecola per curare l’osteoporosi, c’è prof UniFogia

Di:

A nome della Comunità accademica che rappresenta in qualità di Rettore, ”il prof. Maurizio Ricci si congratula vivamente con il prof. Giorgio Mori (associato di Malattie ondostomatologiche al Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale dell’Università di Foggia) per la sua collaborazione alla ricerca dell’Università di Bari che si occuperà di osservare reazioni e comportamenti delle cellule ossee nello spazio”.

“Si tratta di una presenza di assoluto prestigio – riferisce il Rettore – che nobilità la ricerca scientifica dell’Università di Foggia, anche se il progetto proviene ed è coordinata da un’altra università, quella di Bari, alla quale ci legano rapporti di profonda e proficua collaborazione”.

Partite nei giorni scorsi, da Bari alla volta del Kennedy Space Center NASA a Cape Canaveral (Florida, USA), le cellule ossee saranno trattate nello spazio e quindi studiate da un gruppo di ricerca coordinato dalla prof.ssa Maria Grano (ordinario di Istologia alla Scuola di Medicina dell’Università di Bari) e composto dalle proff. Silvia Colucci, Giacomina Brunetti, Graziana Colaianni (tutte del Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze e organi di senso dell’Università di Bari) e appunto dal prof. Giorgio Mori dell’Università di Foggia.

L’esperimento, il cui avvio è in programma il 2 aprile p.v. con il lancio della capsula Dragon, durerà 21 giorni: per tutto questo tempo la capsula resterà in orbita a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Le cellule ossee saranno trattate con la molecola Irisina che, stando alle ricerche coordinate dalla prof.ssa Maria Grano, sarebbe potenzialmente capace di prevenire e curare osteoporosi e atrofia muscolare. L’esperimento sarà monitorato in orbita dagli astronauti della NASA.

Il prof. Giorgio Mori si è impegnato, nei limiti della sua missione scientifica e della riservatezza che naturalmente impone, a fornirci una specie di diario, magari non a cadenza quotidiana: una testimonianza diretta, fornita dalla base spaziale Kennedy di Cape Canaveral, sullo stato dei lavori e sulle impressioni professonali e umane tratte da uno degli avamposti scientifici più evoluti e ambiti al mondo. “Buon lavoro al prof. Mori – ha aggiunto il Rettore – con lui vola a Cape Canaveral anche una piccola parte della nostra Università”.