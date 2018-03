Sorpreso a rubare tenta di accoltellare comandante CC Margherita

Di:

Cerignola. E’ un pregiudicato austriaco, in Italia senza fissa dimora, Eigenberger Kristian Josef, di 49 anni, ad aver tentato di accoltellare il Comandante della Stazione di Margherita di Savoia, intervenuto su segnalazione di un cittadino che aveva visto il malfattore rubare dapprima all’interno di un’abitazione e poi tentare un ulteriore furto all’interno di un lido balneare.

Nella prima mattina di martedì scorso il delinquente, non si sa per quale ragione arrivato a Margherita di Savoia, era dapprima entrato in una casa asportando alcuni attrezzi da lavoro, utilizzandoli poi per tentare un altro furto, questa volta in un lido balneare. Vistosi scoperto dal proprietario, però, si è dato alla fuga. La vittima ha quindi tempestivamente avvisato i Carabinieri del locale Comando Stazione, i quali, allertata la Centrale Operativa della Compagnia di Cerignola chiedendo rinforzi, si sono da subito messi alla ricerca del malfattore.

Il Comandante della Stazione di Margherita di Savoia, individuato sulla spiaggia il ricercato che si allontanava dal luogo del delitto, gli ha intimato di fermarsi, ma lo stesso, brandendo un taglierino, ha tentato di colpire con un fendente il Comandante che, schivato il colpo, dopo una violenta colluttazione è comunque riuscito a disarmarlo e a bloccarlo.

Come poi si è potuto accertare, l’uomo non è nuovo ad episodi del genere, e per tale ragione, a seguito dell’udienza di convalida, il Giudice ha disposto la sua carcerazione. Risponderà dei reati di furto in abitazione, tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Redazione StatoQuotidiano.it