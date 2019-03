Champions League, sorteggio quarti: la Juve pesca l’Ajax

Di:

NYON – L’urna di Nyon riporta la Juve indietro nel tempo, esattamente a 23 anni fa. Sarà l’Ajax l’avversario dei bianconeri nei quarti di finale di Champions League. Andata in Olanda il 10 aprile, ritorno a Torino il 16. In caso di qualificazione alla semifinale la Juve incrocerà la vincente del derby inglese tra Tottenham e Manchester City giocando la gara di andata in Inghilterra (30 aprile o 1° maggio) e il ritorno (7/8 maggio) allo Stadium.

Gli altri due quarti vedranno affrontarsi Liverpool-Porto e Barcellona-Manchester United. Le vincenti di queste sfide si affronteranno nell’altra semifinale.

Il programma dei quarti

9 aprile: Liverpool-Porto, Tottenham-Manchester City

10 aprile: Ajax-Juventus, Manchester United-Barcellona

16 aprile: Juventus-Ajax, Barcellona-Manchester United

17 aprile: Porto-Liverpool, Manchester City-Tottenham

