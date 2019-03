Di:

Il Cuore pulsa nella villa comunale di Foggia: visite gratuite per il tour della salute

Sabato 16 marzo appuntamento con volontari e medici, a disposizione dei cittadini. Nel pomeriggio, un convegno sulla prevenzione del rischio cardiovascolare.

“Visitiamo la città”, questo il motto della campagna di sensibilizzazione itinerante organizzata dalle associazioni il Cuore Foggia ed ERA, patrocinata dal Comune di Foggia, dalla Asl, dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Unifg e dall’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti”di Foggia, con la collaborazione della Casa di Cura “Villa Igea”, Cisom, Era Ambiente, Cisar, Aurora, Aics.

Dopo la prima edizione realizzata con successo nei Monti Dauni, quest’anno l’iniziativa viene replicata nella città di Foggia e organizzata in tre giornate da marzo a maggio, per sensibilizzare i cittadini sul corretto stile di vita, sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce delle malattie non trasmissibili, rappresentate principalmente da quelle cardiovascolari, tumorali, dal diabete e dalle malattie respiratorie croniche. La prima giornata è in programma il 16 marzo.

“La Villa Comunale – afferma Jole Figurella, presidente del Il Cuore Foggia – si trasformerà in ‘Villaggio della Salute’, con un’Area Medica: un Posto Medico Avanzato messo a disposizione dei cittadini per la misurazione di parametri di base (pressione arteriosa, glicemia, saturazione, frequenza cardiaca) da infermieri e operatori sanitari. Inoltre, verrà gratuitamente eseguito l’Urea Breath test per la ricerca dell’Helicobacter Pylori con la supervisione del dottore Vincenzo Stoppino, un elettrocardiogramma grazie alla disponibilità per la refertazione del dottore Carlo De Veredicis e il Doppler arti inferiori eseguito direttamente dalla dottoressa Antonella Battista”.

Non solo. Un’area informativa metterà a disposizione opuscoli sui temi della salute e permetterà l’interazione con specialisti (esperti di scienze motorie e dello sport) a disposizione per consulti su come mantenersi in forma con lo sport e l’attività fisica, grazie alla disponibilità dell’assessore comunale Claudio Amorese, presidente del CUS. Esperti nutrizionisti, tra cui Stefania Fariello e Elena Pellegrino, forniranno informazioni su principi e norme dietetiche per una corretta alimentazione, oltre a dispensare consigli per ogni problema di disordine alimentare. Saranno presente anche la LADIC (Libera associazione diabetici di Capitanata) e uno sportello d’ascolto con lo psicologo Gaetano Dario D’Alessandro.

Durante la mattina l’associazione il Cuore Foggia vedrà impegnati i suoi volontari in un flash mob. I clown dottori useranno musiche orecchiabili per imprimere con giusto ritmo le compressioni toraciche che possono salvare la vita di una persona in arresto cardiaco. Inoltre, saranno allestite aree di addestramento con 10 manichini trainer, che verranno messi a disposizione dei cittadini, che potranno esercitarsi nel massaggio cardiaco sotto la supervisione di istruttori IRC .

Il tour è cardioprotetto grazie alla collaborazione dell’azienda Texa, nella persona di Stefano Raspatelli che metterà a disposizione defibrillatori.

Infine non potrà mancare l’area ludica, dove anche i più piccoli potranno conoscere il corpo umano e affrontare il tema della salute grazie ai laboratori e i giochi a tema.

Nel pomeriggio, dalle ore 16.30 alle 20.00, presso la Sala Rosa del Palazzetto dell’Arte, specialisti di spicco dedicheranno il loro tempo e la loro professionalità ai cittadini, per parlare di prevenzione del rischio cardiovascolare. Tra i primi relatori, Vincenzo Manuppelli che tratterà della prevenzione delle malattie cardiovascolari e Michele Correale, che spiegherà come prevenire uno scompenso cardiaco. A seguire, sarà affrontato un argomento molto importante, quello della Telemedicina, grazie al Coordinatore nazionale Sanità digitale, Potito Salatto. Altri relatori presenti per la prima giornata saranno Antonella Battista, che argomenterà sulle Vasculopatie periferiche e Stefania Fariello che evidenzierà quanto siano rilevanti l’obesità e il sovrappeso nell’insorgenza delle malattie cardovascolari.

Performance musicali scandiranno i vari momenti del Convegno che verrà introdotto e allietato dalla giovanissima violinista Silvia Laquintana, una ragazzina di undici anni e dal cantante lirico Antonio Pistillo. Inoltre le tre giornate saranno rese esclusive e originali grazie al team del Grande Cuore eventi, associazione che organizza convegni, feste e altre occasioni con grande stile e avvalendosi di operatori professionali e molto disponibili.