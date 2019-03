Foggia. Gli edili oggi scioperano e sognano un lavoro

L’edilizia a Foggia e in pro­vincia è al minimo storico, oggi a Roma un centinaio fra sindaca­listi e lavoratori foggiani parte­cipano alla mobilitazione nazio­nale delle organizzazioni di ca­tegoria di Cgil, Cisl e Uil per sol­lecitare il governo a sbloccare le opere pubbliche già finanziate.

Decine di milioni di somme non spese anche in Capitanata: dagli appalti ferroviari per l’alta capa­cità al raddoppio della Termoli-Lesina fino ai 630 milioni del patto per la Puglia ancora inu­tilizzati.

I sindacati chiedono ga­ranzie per l’occupazione locale sui cantieri di prossima apertura: l’Orbitale di Foggia e l’allunga­mento della pista del Gino Lisa.

fonte retegargano.it