Il Sindaco incontra la nuova delegazione LNI di Manfredonia

Si è tenuta ieri, presso la Sala Consiliare di Palazzo San Domenico, la presentazione della nuova Delegazione LNI di Manfredonia al Sindaco Angelo Riccardi.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco, ha preso la parola il Presidente neo eletto, Luigi Olivieri, che ha espresso gratitudine ai soci per averlo sostenuto in questa ambiziosa ed emozionante avventura che lo vedrà impegnato al vertice del direttivo nel triennio 2019-2021 ed ha quindi illustrato i progetti in programma.

La Lega Navale Italiana è un ente fondato nel 1897 dallo scrittore, storico ma soprattutto marinaio Augusto Vittorio Vecchi, conosciuto meglio come Jack La Bolina. Lo scopo statutario della Lega è diffondere nel popolo italiano, soprattutto fra i giovani, l’amore per il mare, lo spirito marinaro e la cultura del mare.

Ecco quindi, nelle parole di Olivieri, il desiderio di promuovere a Manfredonia iniziative volte alla sensibilizzazione per la salvaguardia del patrimonio marittimo e la gestione sostenibile e partecipata del mare.

“Tutto ciò che genera cultura e aiuta il territorio a crescere è lodevole”, ha quindi commentato il primo cittadino, evidenziando come la LNI sia l’esperienza associativa più grande e significativa del territorio e rappresenti per i manfredoniani la “casa del mare” un luogo aperto alla cittadinanza, un riferimento per tutti coloro che amano il mare.

“La Lega Navale Italiana è e sarà una realtà che si impegna a divulgare i suoi valori accogliendo e coinvolgendo le persone e che si avvarrà della collaborazione di tutte le associazioni e le realtà presenti sul territorio tra cui scuole, cooperative di pescatori e commercianti”, ha quindi continuato Olivieri.

I grandi temi che vedranno impegnata la Delegazione sono: giovani, sociale, ambiente, sport e cultura.

Al termine dell’incontro, le foto di rito del Sindaco con la nuova composizione degli Organi Collegiali che annovera nel Direttivo, oltre al Presidente Luigi Olivieri: il Vicepresidente Attilio Manfrini, il Tesoriere Sabino Labruco, il Consigliere allo Sport Massimo Tringale, il Segretario Francesca Fichera, i Consiglieri Roberto Centonza, Silvia Di Giorgio, Giuseppe Sabatelli e Alfredo Stelluto; nel Collegio dei Revisori dei Conti: il Presidente Gaetano Beverelli, Rossana Tricarico e Andrea Zambino; nel Collegio dei Probiviri: il Presidente Raffaele Di Iasio, Rosa Francesco e Rocco Roberto D’Emilio.

Maria Teresa Valente – Ufficio di Staff del Sindaco