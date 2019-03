Anche gli studenti di Manfredonia in marcia per il Climate Strike

Di:

Manfredonia, 15 marzo 2019. Anche Manfredonia è scesa in marcia per il Climate Strike, lo sciopero voluto da Greta Thunberg e che ha coinvolto la gioventù studentesca di tutto il mondo. L’iniziativa, promossa dai Verdi di Manfredonia, ha portato licei e istituti professionali in spiaggia nel corso della mattinata. Perché proprio in riva al mare? Perché secondo l’ENEA “entro la fine del secolo l’innalzamento del mare lungo le coste italiane è stimato tra 1,31 metri e 1,45 metri”: nel 2100 la spiaggia libera scomparirà, le onde bagneranno il castello che da secoli fa da guardia alla città di Manfredonia.

Chi è Greta Thunberg? Questa adolescente di soli sedici anni si è involontariamente messa a capo di quello che è diventato un movimento giovanile globale. Era agosto del 2018, quando Greta ha cominciato ad accamparsi davanti al Parlamento svedese accusando i deputati di non aver mantenuto le promesse per salvare il clima, concordate nell’ambito dell’Accordo di Parigi. Da allora ha continuato a scioperare ogni venerdì, mettendosi davanti al Parlamento di Stoccolma. Proprio questa settimana Greta è stata presa in considerazione per il Premio Nobel per la pace.

Oggi 109 paesi d’Italia hanno aderito all’iniziativa del primo sciopero globale per il clima, tra cui Manfredonia, San Severo, Cerignola, Bari.