San Giovanni Rotondo: al sorteggio scrutatori priorità per studenti e disoccupati

In vista della prossima tornata elettorale di San Giovanni Rotondo, prevista per il 26 maggio p.v., gli Organizer del Meetup cittadino hanno protocollato in data 14 marzo un documento per porre all’attenzione delle istituzioni locali i criteri di scelta da utilizzare nella nomina degli scrutatori, al fine di dare un segnale concreto di sensibilità verso le fasce deboli della popolazione.

Gli attivisti pentastellati auspicano che non manchi la volontà di procedere in tal senso e chiedono al Commissario Prefettizio di aggiornare l’albo degli scrutatori per tenere in giusta evidenza inoccupati, disoccupati e studenti che non svolgono alcuna attività lavorativa retribuita, e di procedere al sorteggio degli scrutatori tra coloro che siano possesso di tali requisiti.

Il Meetup, ravvisando che fino ad oggi la Commissione Elettorale ha sempre avuto piena discrezionalità nella scelta/nomina degli scrutatori e non essendoci regole che stabiliscono un ordine di priorità troppo spesso giovani inoccupati, disoccupati e studenti si sono visti scavalcare da cittadini occupati in contesti lavorativi sicuri, ritiene che la richiesta fatta sia legittima e di semplice attuazione.

Fonte: SanGiovanniRotondonet.it