Di:

(ansa) Una grande onda ‘green’ attraverserà oggi anche la Puglia per ‘Fridays for future’ (Fff), lo sciopero globale per il clima promosso dagli studenti ma che ha già raccolto l’adesione di numerose associazioni e cittadini.

Marianna Panzarino, portavoce del Fff a Bari e in provincia, spiega: “Siamo studenti e studentesse, figli e figlie di una generazione cresciuta all’interno della crisi climatica globale.

Gli effetti del cambiamento climatico toccano milioni di persone in tutto il mondo. Anche qui, anche adesso”. A Bari un corteo da piazza Diaz arriverà in Piazza Libertà. In programma anche esibizioni di artisti per i più piccoli e dibattiti sul clima.

A Barletta e ad Andria gli studenti si incontreranno in piazza Aldo Moro da dove partirà un corteo che attraverserà il centro della città. Anche a Taranto con un corteo con arrivo in piazza della Vittoria. I volontari di ‘Fridays For Future’ a San Severo (Foggia) si raduneranno nella Villa Comunale. Manifestazioni anche a Lecce e a Brindisi.

FOTOGALLERY LUIGI STARACE