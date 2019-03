XV Settimana di azione contro il razzismo – Le iniziative dell’Arci Foggia

Di:

Foggia. Come ogni anno, in occasione della Giornata mondiale per l’eliminazione delle discriminazioni razziali che si celebra il 21 marzo, l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) promuove la “Settimana di azione contro il razzismo”, campagna di sensibilizzazione e animazione territoriale giunta alla sua quindicesima edizione, in programma dal 18 al 24 marzo 2019.

L’Arci di Foggia, associazione di promozione sociale da sempre impegnata per una società solidale, multiculturale e antirazzista, membro dell’UNAR già dal 2015, organizzerà a Foggia le seguenti iniziative:

· Lunedì 18 marzo dalle ore 10 alle ore 13 c/o Arci di Foggia, Via della Repubblica, 54, Foggia, incontro formativo operatori e beneficiari SPRAR con i referenti immigrazione dell’Arci di Bari sull’applicazione del Decreto Sicurezza e Immigrazione.

· Mercoledì 20 marzo alle ore 10 a.m., in Via Bagnante, Foggia, c/o sede dell’associazione di tutela “Impegno Donna” di Foggia, confronto tra donne immigrate/rifugiate e donne italiane per un dialogo interculturale.

· Giovedì 21 marzo con partenza alle ore 10 a.m., c/o il pronao della Villa Comunale di Foggia, iniziativa “Una passeggiata contro il razzismo” con operatori/mediatori culturali SPRAR, volontari e cittadini immigrati/rifugiati durante la quale verranno rilasciate informazioni ai cittadini e ci si confronterà sul Diritto di Asilo e sulle iniziative del III Settore finalizzate a sensibilizzazione l’opinione pubblica per una società multiculturale dove i diritti di TUTTI, nessuno escluso, siano tutelati.