Carabinieri Manfredonia, “Assembramenti nella villa comunale”: scattano i controlli

, 15 marzo 2020. Come in tutta la Provincia, continuano i controlli dei, attraverso i militari dei relativi Comandi Compagnia e delle Stazioni, per accertare il rispetto di quanto sancito nel, relativamente all’emergenza sanitaria in atto. Ieri, 14 marzo 2020, era stata data notizia della denuncia di giovani e adulti a“perchè, senza giustificato motivo (lavoro, salute o situazione di necessità) e privi autocertificazione, si intrattenevano per le vie del paese“. A San Marco in Lamis, i. Lo stesso dicasi per alcuni minori sorpresi a bere alcolici in gruppo in un garage.

Stamani, numerosi i controlli dei Carabinieri del Comando Compagnia di Manfredonia in zone della città sipontina, compreso nella villa comunale, dove sono stati controllati un gruppo di giovani. “Si coglie ancora l’occasione per raccomandare a tutti il rispetto delle norme di igiene continuamente richiamate, attenendosi alle regole appositamente imposte dal recente provvedimento governativo per contenere, a vantaggio di tutti, la diffusione del virus“, dicono dall’Arma dei Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia.