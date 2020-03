Covid-19. “131 posti ai Riuniti tra terapia intensiva Malattie infettive e Pneumologia”

Foggia, 15 marzo 2020. Un totale di 31 posti letto in terapia intensiva, ulteriori 100 tra Pneumologia e Malattie infettive: sono i numeri ufficiali, da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, relativi ai posti letto predisposti dalla direzione generale degli Ospedali Riuniti di Foggia dedicati interamente, da domani lunedì 16 marzo, all’emergenza Coronavirus Covid – 19 che sta interessando, con dati allarmanti, anche la Capitanata.

Positivi, test: la situazione in Puglia. In attesa dei nuovi aggiornamenti previsti in giornata, ieri sono stati effettuati 232 test – per il Covid-19, in tutta la Puglia. Di questi: 190 sono risultati negativi, 42 positivi. I casi positivi di ieri sono cosi suddivisi: 11 in Provincia di Bari; 2 in Provincia Bat; 7 in Provincia di Brindisi; 10 in Provincia di Foggia; 10 in Provincia di Lecce; 2 in provincia di Taranto. Tra la Provincia di Lecce e quella di Bari: 4 i decessi, tutti relativi a persone anziane con patologie pregresse. Con l’aggiornamento di ieri, 14 marzo, salgono a 200 i casi positivi registrati in Puglia per l’infezione . Oltre una sessantina quelli relativi alla Provincia di Foggia. “I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti”, dichiarano dalla Regione.

Per l’Asl Foggia: dal piano di riordino regionale, i posti previsti di terapia intensiva sono 6 nell’ospedale “Teresa Masselli Mascia” di San Severo, 5 nell’ospedale Tatarella di Cerignola. Si fa riferimento a reparti non dedicati esclusivamente al coronavirus. Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, nell’ospedale Tatarella ci sarebbero “requisiti strutturali per prevedere l’isolamento dei pazienti interessati dall’infezione“. La situazione per l’ASL Foggia, relativamente ai posti letto di terapia intensiva, resta comunque “in fase di aggiornamento”. Le difficoltà per l’attivazione di ulteriori posti letto di terapia intensiva sarebbe correlata alle forniture, richieste, di ventilatori polmonari e personale specializzato.

Al momento in cui si scrive – per il Foggiano – non si dispone di dati, relativamente alla terapia intensiva, da Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, e di ulteriori strutture private.

L’allarme del già sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi “E’ la guerra contro un nemico invisibile sta sconvolgendo le nostre vite. Ogni giorno è un bollettino di guerra. Qui a Manfredonia, oltre all’allestimento della struttura pre-triage all’esterno del Pronto Soccorso, è possibile sapere quali iniziative concrete si stanno assumendo per arginare l’emergenza sanitaria? Quanti posti di terapia intensiva sono destinati ai soli pazienti con infezione da Covid-19 nella provincia di Foggia? Chiaramente posti reali e non solo sulla carta“, ha scritto Riccardi ieri sui social.

Questo “Anche per valutare se fosse necessaria una fuga verso il nord per salvare la pelle, piuttosto che restare al sud senza nessuna possibilità di essere curati. Se qualcuno non riesce a capirlo, il problema è il sud e i suoi ospedali, non il contagio. Ci si affanna a fare proclami che hanno tutto il sapore della propaganda politica cavalcando con disinvoltura anche questi tragici momenti, ma forse sarebbe stato utile rafforzare prima il sistema ospedaliero e poi limitare il contagio. Invece si procede all’esatto contrario. Da questa storia ne usciremo come sempre accade per il Sud, con un pugno di mosche in mano ed una gruppetto di nuovi assunti per alimentare il consenso elettorale; mentre il Nord ne verrà fuori con una sanità più forte, più attrezzata e più moderna per i cittadini. Si contano 6 ricoverati ogni dieci persone contagiate e di questi uno ha bisogno della terapia intensiva. #iorestoacasa ma Dio ci aiuti”, termina Riccardi.

La proposta dell vicepresidente del Consiglio regionale, Giandiego Gatta, di Forza Italia. “Rivolgo un appello accorato al presidente Emiliano, anche nella sua veste di assessore alla Sanità, chiedendogli di coinvolgere, nella guerra frontale contro questo nemico invisibile e letale per la nostra gente, l’ospedale di Manfredonia, che oggi può dare un fattivo contributo a questa lotta. Avanzo, pertanto, questa proposta, non demagogica, ma concretamente attuabile, perchè frutto di studio e confronto anche con esperti del settore. Le misure previste nel Piano di Emergenza indicato nella circolare del Ministero della Salute, prevedono un incremento del 50% dei posti letto per le Rianimazioni ed il 100% per le Terapie Subintensive. Ebbene, in tempi brevi sarebbe possibile attrezzare l’ospedale di Manfredonia per cura intensiva e semintensiva per l’emergenza da “Coronavirus”. “Come?”, si chiederà qualcuno. Attualmente presso il nosocomio sipontino vi sono circa 120 posti letto, unità operative non più funzionanti (gastroenterologia ed ortopedia) ed altre poco utilizzate (ginecologia), che possono, dopo idonea trasformazione (acquisto di respiratori e “cpap”) essere trasformati in posti letto (camere singole) per cura intensiva e semintensiva. In particolare, il reparto di Ginecologia, sia per predisposizioni già esistenti (sale operatorie nello stesso reparto, terminate e mai utilizzate), sia per l’ottima ubicazione (è isolato da tutti gli altri reparti, ubicato al di sotto delle sale operatorie e al di sopra del pronto soccorso), sia perché collegato ai suddetti reparti da ascensore, scala interna e scala esterna, potrebbe essere riconvertito in brevissimo tempo in Rianimazione o Terapia Sub-intensiva. Ritengo che il presidente Emiliano non possa non tenere in considerazione questa proposta, che trae fondamento dalla Circolare del Ministero della Salute pubblicata il 1 marzo u.s., in virtù della quale altre regioni, come il Piemonte con l’ospedale di Tortona, la Lombardia con quelli di Lodi, Crema e Seriate, hanno dato vita alla rimodulazione locale delle attività ospedaliere, primo passo per una Sanità che voglia fronteggiare efficacemente il pericolo a cui tutti siamo esposti. Siamo di fronte ad una vera emergenza sanitaria e il nosocomio di Manfredonia serve una popolazione di quasi centomila unità che ha bisogno di scelte coraggiose ed intelligenti, quelle che il governo regionale ha il dovere di fare”, conclude Gatta.

L’onorevole del Movimento 5 Stelle, Francesca Troiano “Terapia intensiva? Sì, ma con quale personale?”. Riflessioni “sulle diverse richieste di attrezzare un reparto di terapia intensiva presso l’ospedale di Manfredonia, pervenute negli ultimi giorni“, a cura dell’onorevole Francesca Troiano, cittadina eletta alla Camera dei Deputati – XVIII legislatura del MoVimento 5 Stelle. “Ieri mi ha scritto un operatore sanitario dell’ospedale di Manfredonia: sono riflessioni condivisibili, per sgombrare il campo da illusioni ed equivoci. La situazione di emergenza sanitaria non può farci perdere il contatto con la realtà. La prima domanda da porsi a caratteri cubitali è : con quale personale??? Sarebbe corretto e rispettoso per una volta, almeno in questa situazione drammatica, sentir parlare PRIMA delle risorse umane da mettere in campo e DOPO di quelle strutturali, che sì, esistono già e sono inutilizzate (che spreco di denaro pubblico!) ma purtroppo non funzionano da sole. Ho letto belle parole piene di retorica, perché la guerra frontale non la fanno i politici ma gli operatori sanitari, che attualmente ancora arrancano per ottenere i famosi dispositivi di protezione o le semplici mascherine chirurgiche….voi non sapete cosa accade veramente in prima linea, quando non si è preparati a sufficienza, si è consapevoli di essere deboli in partenza ma bisogna comunque restare…. Con quale personale si intende attrezzare in tempi brevi l’ospedale di Manfredonia per cure intensive e semi intensive? Con i quasi 4 anestesisti che attualmente ci lavorano?… Non vorrei essere nei loro panni…. Con gli 8 assistenti sanitari e 30 infermieri che la ASL FG ha assunto, secondo quanto pubblicato ieri? Sembra la solita solfa dell’armiamoci e partite. Non facciamoci irretire dai facili entusiasmi della propaganda politica. Una emergenza sanitaria così grave non è un palcoscenico per ritornare ad essere famosi, meglio continuare a fare bene e senza errori quello che sappiamo fare. Al nord i colleghi si stanno contagiando nonostante gli sforzi disumani e le ingenti risorse a disposizione. Gli ospedali si possono trasformare “rapidamente” nei più pericolosi focolai di diffusione (vedi cosa è successo a Copertino!). La guerra frontale a cui ci esortano non deve diventare il suicidio di pochi. Sicuramente una ricognizione delle strutture disponibili era doverosa da parte della Direzione Generale, ma senza soldati cosa possiamo fare? Certo sarà utile poter disporre in sede a Manfredonia di qualche casco, cpap, respiratori, Ma i casi complessi saranno comunque sempre trasferiti agli Ospedali Riuniti…”, conclude l’onorevole Troiano.

focus AGI 15.03.2020: La situazione dei posti di terapia intensiva in Italia: “Entro la fine del mese il numero dei posti letto in terapia intensiva nelle terapie intensive italiane dovrebbe salire a circa 6100 unità con un incremento di circa il 20 per cento del totale”