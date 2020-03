Dopo gli appelli a donare il sangue, tanti i prelievi di oggi in Capitanata

Foggia, 15 marzo 2020. Buoni risultati ha ottenuto, nella consueta uscita domenicale, lo staff del centro di Medicina Trasfusionale degli Ospedali Riuniti di Foggia diretto dal primario. Dopo gli appelli a continuare a donare sangue e tutte le rassicurazioni in tempi di pandemia, si temeva in Capitanata un crollo della raccolta proprio in questo momento in cui ce n’è più bisogno.Nella città del sindaco Tutolo, che aveva fatto appello ai suoi cittadini e comunicato che si procedeva per appuntamento- com’è stato ovunque- per evitare file, corredati di guanti, mascherine, gel disinfettante, hanno donato 55 persone. E’previsto un altro appuntamento a Lucera dato l’elevato numero di persone che si sono presentate stamattina. Importante, come sempre, il supporto dell’associazione

In questi giorni si erano moltiplicati gli inviti a donare da parte di Angelo Borelli, commissario della Pc, del presidente dell’Iss Silvio Brusaferro, della tv, dei giornali, dei social.

L’Avis nazionale ha ribadito nei suoi comunicati: “Il sangue, con i suoi componenti, costituisce per molti ammalati un fattore unico e insostituibile di sopravvivenza. Non smettiamo di donare. Insieme siamo più forti”. “Quella di oggi è una buona notizia – dicono dal centro trasfusioni dell’Ospedale – la raccolta sangue ha superato i numeri che registriamo normalmente”.

