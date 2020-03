Gatta “Ospedale Manfredonia: prima mi davano dell’allarmista e ora..”

, 15 marzo 2020. “Sono felice che alcuni si siano ridestati dopo un lungo sonno, che altri rivedano le loro precedenti convinzioni, ed oggi si preoccupino dell’ospedale di Manfredonia”. Lo scrive in una nota il vice presidente del consiglio regionale pugliese,, di Forza Italia.

“Mi fa piacere – sottolinea Gatta – che costoro si pongano il problema della mancanza del personale e di altro. Peccato che sinora si dava dell’allarmista a chi, come me, a più riprese, lanciava il grido d’allarme, sforzandosi, inutilmente, di creare un’unica (utopia in questa Città!) massa critica rispetto ad una progressiva inutilizzazione del nostro nosocomio”.

“Adesso, passata la fase della loro parola d’ordine (‘è solo allarmismo, va tutto bene, madama la marchesa’), speriamo che non vogliano frenare, se non addirittura vanificare, il progetto finalizzato a rendere l’ospedale sipontino sede di un reparto di terapia intensiva e/o semintensiva, viatico per un suo rilancio complessivo e per offrire in questo drammatico momento per la comunità, un ulteriore supporto per salvare vite umane. È il momento in cui bisogna remare tutti nella stessa direzione, bandendo ogni altra logica che non sia quella di rendere l’ospedale un faro nella tempesta“, conclude il vice presidente del consiglio regionale pugliese.