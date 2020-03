“Il Cuore Foggia”: volontarie attive per farmaci e spesa

Continua l’attività del il Cuore Foggia in questo momento critico con l’iniziativa Pronto Farmaco e Pronta Spesa

, 15 marzo 2020., occupandoci delle persone fragili e mi piace comunicare la nostra esperienza in modo da far partecipi tutti. Infatti anche oggi le ieri le volontarie dell’associazione sono state operative, e in particolare su Foggia, su Vico e su Lucera.

Tra le persone che ci hanno contattato per ritirare i farmaci e per fare la spesa, ci ha colpito tantissimo l’agitazione di una giovane mamma in attesa all’ottavo mese con un bambino piccolo.. era sola e terrorizzata , non sapeva come comprare i pannolini e per l’aiuto ricevuto ha ringraziato tanto. Ancora una richiesta è arrivata da una nonnina sola ,che ha chiesto di far la spesa perché in casa aveva usato tutte le provviste e non aveva più nulla , all’arrivo di una volontaria con la spesa a domicilio , le ha calato una corda dalla finestra e ha preso la busta … era felice di questo aiuto ma soprattutto felice di scambiare due chiacchiere con noi anche solo dalla finestra, si sentiva tanto sola e impaurita perché ascoltando la Tv c’erano troppe brutte notizie. A seguire una coppia di nonni soli che barricati in casa , hanno attivato il servizio per ritirare farmaci e ricette. Non poteva mancare la telefonata al nostro nonnino conosciuto ieri, il quale era tanto triste per la perdita recente della moglie e per la sua difficoltà a cucinare…ci ha detto “ io andavo a mangiare tutti i giorni da “13.30” ma ora non posso più uscire, non ho figli e sono solo” , intanto nel chiacchierare con lui abbiamo scoperto che oltre ad essere una persona meravigliosa e anche un famoso musicista e dai suoi racconti abbiamo capito che ha un vissuto intenso e ricco di tante esperienze.



Inoltre ha aggiunto “ vi lascio oltre al numero di casa anche il mio cellulare, ancora esco fuori al balcone e non sento il fisso … almeno se mi chiamate ho il cellulare in tasca”. La nostra esperienza oltre ad essere gratificante perché sentirsi utili e aiutare queste categorie fragili e’ meraviglioso, ci permette ogni giorno di riscoprire il lato umano e affettivo di tanti, in particolare la dolcezza che traspare negli occhi di molte persone anziane e da ciò che possono insegnarci … sono il nostro grande patrimonio di vita.

A cura di Jole Figurella, Foggia 15 marzo 2020