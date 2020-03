Perugia: aumentano i noleggi online di macchinari per l’edilizia

Nel panorama dell’attività edilizia è fondamentale disporre di macchinari costantemente tenuti sotto controllo, per essere sicuri di garantire al tempo stesso un lavoro efficiente e ladei propri dipendenti. La priorità per ogni ditta deve dunque risultare quella di essere in grado di effettuare unadei propri mezzi e di sostituire parti di ricambio quando necessario, così come i macchinari stessi quando eccessivamente usurati. Si tratta di operazioni costose, che spesso rischiano di impattare notevolmente sul bilancio di una società. Per questa ragione, molte realtà del settore stanno scegliendo di optare per ildi questi mezzi: una soluzione messa a disposizione da ditte specializzate, molte delle quali nel corso degli ultimi anni hanno reso possibile richiede il servizio anche online.

La comodità di affidarsi alla rete sta conquistando un numero sempre maggiore di società, su tutto il territorio. Concentrandosi sui dati che riguardano il centro Italia, è possibile constatare come accanto al Lazio, una forte richiesta arrivi anche dalle aziende dell’Umbria, in particolare da quelle di Perugia e provincia.

I macchinari più noleggiati: le piattaforme aeree

Tra le aziende di noleggio presenti nel perugino, così come in numerose altre zone d’Italia, c’è Giffi Noleggi, che mette a disposizione degli utenti un sito dove poter visionare numerosi tipi di macchinari destinati ai lavori edili, di cui i più richiesti sono senza dubbio le piattaforme aeree.

Si tratta di strumenti che permettono di portare gli operai a diverse altezze, consentendo loro di lavorare all’esterno di stabili, palazzi o capannoni.

Come è possibile constatare all’apposita aerea del sito ufficiale Noleggio piattaforme aeree Perugia, Giffi Noleggi mette a disposizione numerose tipologie di questi macchinari, con peculiarità differenti:

Autocarrata : cioè con un braccio meccanico alla cui estremità è presente un cestello che può ospitare 1 o, al massimo, 2 persone;

: cioè con un braccio meccanico alla cui estremità è presente un cestello che può ospitare 1 o, al massimo, 2 persone; Ragno : chiamata così perché ha alla base dei piedi meccanici che la ancorano saldamente al terreno. Sono disponibili in di differenti dimensioni;

: chiamata così perché ha alla base dei piedi meccanici che la ancorano saldamente al terreno. Sono disponibili in di differenti dimensioni; Con alimentazione elettrica : possono essere usate anche in spazi interni, in quanto non rilasciano nell’atmosfera gas tossici e permettono di spostarsi per brevi tragitti con l’operatore nel cestello;

: possono essere usate anche in spazi interni, in quanto non rilasciano nell’atmosfera gas tossici e permettono di spostarsi per brevi tragitti con l’operatore nel cestello; Ponteggi, hanno una superficie aerea più ampia che può ospitare diverse persone.

I vantaggi nel noleggio dei macchinari per l’edilizia

Scegliere il noleggio invece che l’acquisto dei macchinari per l’edilizia dà numerosi vantaggi. Il primo, come anticipato, è senza dubbio quello legato al risparmio. Va poi tenuto conto anche del fatto che i macchinari devono stare sempre in attività ed essere revisionati perché un malfunzionamento potrebbe comprometterne la sicurezza.

Quelli forniti da aziende terze come Giffi Noleggi, invece, sono sempre nuovi. Si tratta degli ultimi modelli che sono usciti sul mercato e vengono revisionati costantemente.

C’è la possibilità anche di optare per due diversi tipi di nolo:

A caldo : viene fornito sia il mezzo che un operatore specializzato per la sua conduzione.

viene fornito sia il mezzo che un operatore specializzato per la sua conduzione. A freddo: si affitta solo ed esclusivamente macchinario.

Infine, affidandosi ad aziende serie si avrà sempre la possibilità di ricevere indicazioni chiare prima di firmare il contratto, in cui saranno riportate tutte le spese da sostenere, senza imprevisti in fase di saldo del noleggio.

Insomma, tramite la rete si può gestire ogni fase del noleggio, a partire dall’individuazione del fornitore di servizi adeguato. Giffi Noleggi mette a disposizione degli utenti un apposito form da compilare sul sito ufficiale, ma anche contatto email e recapito telefonico.

In quest’ultimo caso, un operatore preparato potrà dare dei consigli preziosi, indirizzare il cliente verso il mezzo di cui ha più bisogno e presentare le formule migliori disponibili tra cui scegliere.