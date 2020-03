Trading di criptovalute: qual è l’andamento delle monete virtuali?

Ilè uno dei metodi di investimento che si è maggiormente diffuso negli ultimi anni. Le monete virtuali hanno portato anche i piccoli investitori ad interessarsi al trading online, allettati dalla possibilità di apprendere le dinamiche economiche e di fare esperienza con uno strumento finanziario innovativo.

Prima di impegnarsi negli investimenti con le altcoin e di mettere in gioco il proprio capitale conviene però approfondire le proprie conoscenze del settore. In particolare agli investitori viene chiesto di conoscere l’andamento delle criptovalute e di essere informati sui fattori che potrebbero influenzare il valore economico delle altcoin.

Prevedere l’andamento delle criptovalute: elementi da considerare

Prevedere in maniera precisa l’andamento delle monete virtuali non è semplice, perché ci sono diversi elementi da prendere in considerazione nella propria analisi. Nonostante le criptovalute vengano scambiate sulle piattaforme di trading online al pari di un qualunque altro asset, esse hanno delle caratteristiche che le rendono speciali e che possono essere alla base delle variazioni di prezzo cui vanno incontro.

Volatilità

Ciò che contraddistingue le altcoin è la loro volatilità. Con questo termine si indica la possibilità di andare incontro a delle variazioni di prezzo molto ampie, anche nel giro di poco tempo. Ciò spiega anche come mai le criptovalute vengano scelte da coloro che desiderano fare degli investimenti a breve termine, oltre che da investitori che vogliono impegnarsi in operazioni finanziarie a medio e lungo termine.

La volatilità può essere al contempo un vantaggio ed uno svantaggio. È un vantaggio per chi sa come sfruttarla, prevedendo il momento in cui la variazione di prezzo sarà favorevole per la propria operazione finanziaria, mentre sarà negativa per chi non la sottovaluterà. Alla volatilità marcata si deve anche il rischio intrinseco più alto che si ha quando si decide di investire con le criptomonete. Tutti gli investimenti comportano dei rischi ed imparare a gestirli fa parte delle abilità che un trader di successo deve possedere.

Capitalizzazione di mercato

Un altro elemento che può incidere sull’andamento delle monete virtuali è la capitalizzazione. Sono centinaia le altcoin disponibili al momento, ma non tutte sono riuscite ad ottenere lo stesso riscontro positivo da parte degli investitori.

Sebbene il Bitcoin resti nell’immaginario degli investitori la criptomoneta per antonomasia, nella classifica delle principali monete per capitalizzazione si trovano altre criptovalute con dei numeri interessanti. Non per forza le monete virtuali nella top ten devono avere un costo elevato per singola moneta, infatti tra quelle con capitalizzazione del mercato maggiore si trovano anche XRP e Joule, scambiate rispettivamente a 0,31€ e a 0,03€ al momento della stesura di questo approfondimento.

Conoscere la capitalizzazione è interessante per capire la crescita della valuta digitale. Un altro dato utile per fare delle previsioni è il volume di scambi: si può fare riferimento al volume di scambi nelle ultime ventiquattro ore, ma anche estendere l’analisi a dei periodi più lunghi.

Liquidità ed orari di negoziazione

Un’altra caratteristica peculiare delle monete digitali è la liquidità elevata. Gli investitori hanno infatti la possibilità di convertire in poco tempo le loro criptomonete in valuta corrente, senza che queste conversioni vadano ad impattare sul prezzo della valuta. Ovviamente l’influenza sul valore della moneta dipenderà anche dal volume scambiato e ciò può spiegare come mai le grandi transazioni abbiano un impatto sull’andamento delle altcoin.

Va sottolineato inoltre che le transazioni con le criptovalute possono essere eseguite a qualunque ora della giornata. Il mercato delle monete virtuali non si ferma mai e gli investitori hanno la possibilità di aprire e chiudere posizioni finanziarie quando lo desiderano, senza dover per forza aspettare l’apertura del mercato come avviene con altri asset scambiati sulle piattaforme digitali.

Insomma si tratta di un mercato molto interessante, in grado di offrire soluzioni di investimento che ben si adattano alle diverse tipologie di traders. Proprio per questo è fondamentale mettere a punto una strategia di investimento che tenga conto del proprio profilo di rischio e della liquidità che si intenda mettere in campo.