Anche a Roseto Valfortore un comitato promotore del partito Azione

Anche a Roseto Valfortore nasce un comitato promotore del partito Azione dell’ex ministro Carlo Calenda. Coordinatore cittadino il consigliere comunale Matteo Falcone. Aderisce ad Azione anche la consigliera comunale Francesca Apicella.

Quattro giovani aderiscono convintamente ad Azione per dare una nuova spinta al territorio rosetano e dei Monti Dauni settentrionali, troppo spesso dimenticato. Il 12 Marzo è Nato “Roseto Valfortore in Azione”, su impulso dell’On. Nunzio Angiola.

“Ringrazio l’On Angiola – ha detto il neo coordinatore cittadino dott. Matteo Falcone – per la vicinanza che manifesta al nostro territorio e per come è sempre pronto ad accogliere le istanze di quella parte di cittadini, che vivono ai margini territoriali della regione Puglia e che non possono più rimanere abbandonati a se stessi”.

“Roseto Valfortore – aggiunge Falcone – è pronta per vivere una politica fatta di concretezza, di buona gestione della cosa pubblica, di ascolto dei cittadini e attenzione al territorio. Oggi a Roseto Azione si è messa in cammino. Abbiamo avanti un lungo percorso di miglioramento, di assunzione di responsabilità e consapevolezza”.

Fanno parte del comitato promotore del piccolo comune dei monti dauni settentrionali, il dott. Matteo Falcone, la dott.ssa Francesca Apicella, l’agr. Luciano Di Franco e l’ing. Vincenzo Nassisi.

Grande soddisfazione esprime al riguardo l’On. Nunzio Angiola, deputato di Azione e coordinatore della provincia di Foggia. “Con la costituzione del comitato promotore di Roseto Valfortore – afferma Angiola – Azione si fa strada nei Monti Dauni settentrionali. Con l’adesione ad Azione dei consiglieri comunali Matteo Falcone e Francesca Apicella si rafforza il drappello dei rappresentanti eletti e questa è una buonissima notizia. Si fa sentire la voglia di politica seria, finalmente lontana dalla furia populista e sovranista, dagli inconcludenti scontri ideologici e tifoserie, retorica e incompetenza. Presto altre notizie positive”.