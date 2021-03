Angelica Romagnolo (ANELA), Marta Caroppi (Dea Marta), Francesca Ramieri di Apricena vincitrici a SANREMO JUKE BOX

Angelica Romagnolo in Arte ANELA Marta Caroppi in arte Dea Marta e Francesca Ramieri ad Apricena tornano vincitrici da SANREMO JUKE BOX.

Si è tenuto sabato 6 Marzo nella città di Sanremo in concomitanza con il FESTIVAL DELLA CANZONE ITALIANA il grande evento Nazionale SANREMO JUKE BOX presso la struttura Hospitality del Festival CASA SANREMO. L’evento SANREMO JUKE BOX ideato e Prodotto dal Cantautore/ produttore Discografico Moreno De Ros. Una vera e propria “vetrina” Artistica nella quale si esibiscono tantissimi giovani Artisti provenienti da tutto il Sud.

Un occasione importante per dare visibilità ai tanti talenti del nostro Sud che in cerca di affermazione, trovano nel nostro evento una vera opportunità per far conoscere le proprie capacità nell’ambito musicale ai tanti addetti ai lavori che per l’occasione del 71° Festival della Canzone Italiana sono ovviamente presenti nella Città di Sanremo.

L’Apricenese Angelica Romagnolo in arte ANELA a soli13 anni si presenta in gara con il suo INEDITO dal titolo SIGO, un brano Completamente Estivo Reggaeton dai suoni Latini ecco quello che colpisce la giuria, la carica di una ragazza … e il ritmo coinvolgente … premiando Anela come miglior brano Radiofonico.

Una grande vittoria per la giovane Anela che dice Non riesco ancora a crederci e a trattenere le emozioni, È stata un’esperienza bellissima, che abbiamo condiviso con più di 50 ragazzi.



Non sapevo di arrivare fino a Sanremo, Ma la fatica e l’impegno mi hanno premiata e di questo voglio ringraziare la mia scuola di canto e danza SOLIS SPECIMEN CON SEDE AD Apricena. Che dire siamo solo all’inizio di Aprile l’uscita del mio video clip e il brano in tutte le piattaforme e i digital store Anela ringrazia tutta la giuria Gessica Canova (Cantante e Vocal Coach) Terry Di Gennaro (Vocal Coach) Valerio Giorgio (Vocal Coach) Marco Falco (cantante speaker pubblicitario) Melissa Falco (Giornalista).

E dal suono latino Passiamo alla Prima Classificata sezione junior la bellissima e bravissima Marta Caroppi in arte Dea Marta, con la sua Voce e il suo talento ha convinto tutta la giuria con un brano bellissimo di sia, Marta si racconta e dice:

“Quest’anno ha raggiunto un sogno che negli ultimi giorni sembrava oramai svanito a causa di un grave incidente che ha coinvolto Mio padre, pensavo di rinunciare e Non partire più… Ma mio padre ha espresso un desiderio.. Vai e canta per me, e così è stato la mia vittoria la dedico al mio papà e a tutte le persone che mi seguono e mi vogliono bene.

Un ringraziamento speciale alla mia scuola di danza e canto Solis Specimen con sede in Apricena e a tutti i giudici che hanno creduto in me Gessica Canova – Terry Digennaro – Valerio Giorgio- Marco Falco e Melissa Falco è un grazie speciale al produttore discografico nonché organizzatore Moreno de Ros.

E ancora presentiamo FRANCESCA RAMIERI terza classificata della sezione junior Sanremo Jukebox. Francesca una grande voce dalla sensibilità toccante una ragazza che in punta di piedi ha saputo conquistare la giuria con la sua dolcezza e la sua naturalezza vocale. Con il brano Never Enough Francesca Porta a casa il terzo posto nella categoria junior lei dice non posso ancora crederci Mi sembra un sogno un sogno che da grande voglio realizzare. Voglio ringraziare la mia scuola di canto e danza Solis Specimen con sede in Apricena e tutte le persone che mi vogliono bene ringrazio ancora la Giuria Gessica Canova – Terry di Gennaro – Valerio Giorgio Marco Falco e Melissa Falco per aver creduto in me il produttore discografico nonché organizzatore Moreno de Ros.

Un saluto speciale va alle altre due ragazze di Apricena anche loro arrivate nella città di Sanremo alla finale del concorso Sanremo Jukebox.

Lucrezia Di Gennaro e Annamaria Hutu si raccontano e dicono è stata un’esperienza bellissima, un onore per noi essere arrivate in finale. È una vetrina per i giovani artisti fantastica Non vediamo l’ora di ritornarci grazie a tutte le persone che ci seguono.

A credere nell’evento e nella valorizzazione dei Talenti del Sud vi sono anche importanti sponsor, uno fra tutti l’azienda Base Pizza di Gravina in Puglia dell’imprenditore GIANNI ALIANI che in un periodo storico come quello che stiamo attraversando ha voluto sostenere il nostro evento. Diversi sono anche i Media Partner tra cui citiamo Riviera Time e Radio RCS che durante tutte le fasi del contest hanno effettuato le interviste e le dirette Radio.