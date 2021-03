Bollettino Covid Puglia, forte incremento nel numero dei decessi

Bari, 15/03/2021 –(ansa) Oggi in Puglia, su 4.707 test per l’infezione da Covid-19 analizzati, sono stati registrati 715 nuovi positivi. Oggi, dunque, il tasso di positività è del 15,19% (ieri era del 17,23%). I decessi registrati oggi sono 34 (ieri erano 9).

I nuovi casi rilevati oggi sono 357 in provincia di Bari, 71 in provincia di Brindisi, 19 nella provincia BAT, 116 in provincia di Foggia, 127 in provincia di Lecce, 24 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione; mentre 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito. I 34 decessi sono avvenuti: 7 in provincia di Bari, 2 in provincia BAT, 12 in provincia di Foggia, 7 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.696.388 test; 122.847 sono i pazienti guariti; 39.123 sono i casi attualmente positivi. (ansa)