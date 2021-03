Cislaghi: “Emergenza abitativa a Foggia? Leggete questi numeri: ultimi 25 anni da vergogna”

Storie di ordinaria e vera emergenza abitativa, storie che potevano essere risolte con le decine di case che il Comune poteva chiedere per usi sociali derivanti dalle edificazioni fatte con la legge “ex Gozzini”, 34 appartamenti per sei insediamenti fa ben 204 alloggi. Di questi 204 alloggi al Comune sono stati ceduti, grazie anche all’intervento dell’ex Circolo Che Guevara, una cinquantina di alloggi in via Ilaria Alpi, gli altri sono andati per incapacità del Comune, che non li ha richiesti a suo tempo, e di chi poteva fare di più che mandare un fax al Servizio Assegnazioni del Comune di Foggia.

Anche questa è una storia che comincia con una giunta comunale di destra, Agostinacchio sindaco, che prosegue con giunte a trazione PD Ciliberti e Mongelli con l’unica parentesi che ha portato a recuperare case popolari sconfiggendo anche due occupazioni abusive (via Ilaria Alpi e via Einaudi grazie al Circolo Che Guevara e nel silenzio più totale del centropoca sinistra rappresentato in Consiglio Comunale e in Giunta) per proseguire ancora

con la giunta di destra attuale.

A fare i conti se le promesse di cedere case popolari in cambio delle concessioni edilizie fossero state mantenute a Foggia non ci sarebbe bisogno di alcun intervento di ARCA Puglia perchè avremmo dovuto avere circa 1100 alloggi popolari, quanti bastano per azzerare le domande di case popolari come da graduatoria (meno di 800 domande), le case da assegnare ai baraccati di via San Severo e Campo degli Ulivi (80 case), le 34 in questione e ne sarebbero avanzate più di un centinaio per eliminare l’oscenità della baraccopoli di via De Petra.