Covid Puglia, “Finiti ventilatori, pazienti in corridoio su sedie di fortuna”

Bari, 15/03/2021 – (repubblica) Anche i ventilatori per i pazienti più gravi non bastano più, non soltanto i posti letto nelle aree Covid di tutta la provincia. “L’ultimo ventilatore disponibile nella rianimazione Covid al Policlinico di Bari è stato prestato al pronto soccorso prima di un’altra lunga notte, con il 118 che continua a essere investito da centinaia di chiamate. Che dio ci aiuti”. L’allarme arriva da un medico in servizio nell’area Emergenza Covid del Policlinico. Domenica 14 marzo, alla vigilia della zona rossa, la terza ondata continuava ( e continua) ad abbattersi sui reparti ospedalieri in prima linea da più di un anno, a cominciare da quelli del più grande ospedale di Puglia. I pazienti sono troppi e vengono piazzati su “sedie di fortuna”, dopo barelle e sedie a rotelle. “Siamo molto preoccupati e avviliti per le difficoltà che siamo continuamente costretti ad affrontare. E purtroppo – aggiunge il professionista barese – stiamo osservando un aumento dei malati giovani”. (repubblica)