Covid Puglia, Lopalco: “Medici no vax sono ignoranti”

Bari, 15/03/2021 – "I no vax cambiassero mestiere, sono persone ignoranti". E' quanto afferma l'assessore Pierluigi Lopalco su quei medici e infermieri che rifiutano di sottoporsi, ancora oggi, al vaccino anticovid. Per quanto invece riguarda la campagna di vaccinazione, Lopalco afferma che entro fine marzo – i primi di aprile riusciranno a vaccinare gli over 80, per poi iniziare con le categorie più fragili. Del resto, invece, ancora non hanno contezza sul numero delle altre dosi in arrivo. Il resto della popolazione dovrà infatti aspettare aprile, quando la macchina delle somministrazioni potrà riuscire a garantire anche 45mila vaccini al giorno.