Dottor Laguardia “La pantera foggiana è sicuramente morta”

Bari, 15/03/2021 –(repubblica) Di pantere in libertà a spasso per la Puglia ce ne possono essere due. Del resto le segnalazioni si susseguono e c’è gente disposta a mettere a verbale il racconto del proprio incontro ravvicinato con il felino.

Nella stessa giornata dell’avvistamento sulla Murgia ce n’è stato un altro a Lama Balice, che taglia il territorio fra Bitonto e il quartiere San Paolo di Bari. Di certo una delle due, un maschio di 10-12 anni per circa 60 chili, è ancora lì, nei dintorni di Altamura. “Nel triangolo fra Altamura, Cassano delle Murge e Grumo Appula”.

Daniele Laguardia, 55 anni, lo sa bene. È il veterinario dello zoo Safari di Fasano che affianca i carabinieri forestali e i tecnici dell’Asl Bari nella caccia alla pantera nera che sta tenendo in allerta le autorità dell’intera area metropolitana da settimane. Scusi, ma non sono due le pantere in Puglia? “È più corretto usare il passato: sono state due. L’altra, quella avvistata nei dintorni di Foggia, è quasi certamente morta. Del resto gli ultimi avvistamenti da quelle parti si riferivano alla parte nord-ovest del Gargano e quello è un territorio scarsamente abitato e ricco di predatori. Era un esemplare molto più giovane e in quelle circostanze è difficile che possa essere sopravvissuto”.(repubblica)