È del giovane dj sammachese PETERCOX il remix della canzone del momento

Ho cercato di essere il più originale possibile – ha aggiunto il giovane dj e producer di San Marco in Lamis – il sound infatti è ispirato a brani recenti di successo come “In My Mind” di Dynoro e Gigi D’Agostino e “Breaking Me” di Topic, A7S. Il “Brazilian Bass” è un sottogenere della musica house. Le sue origini sono attribuite ai brani di Alok “Who Gives” nel 2016 e “Hear Me Now” nel 2017. Il bello della musica è che non esiste una regola: tutto si può modificare secondo i propri gusti. Ho subito notato che la voce dei due artisti sposasse benissimo un basso di quella tipologia.

La ciliegina sulla torta è stata poi il like di Colapesce sul post: dopo giorni di studio e scelta dei giusti suoni da mixare, l’obiettivo è stato raggiunto. È stata repostata su Instagram anche nelle storie di Fabio Marzo, l’icona del Martedì del Villaggio del Riobò di Gallipoli. Fabio ha presentato concerti di grandi artisti del calibro di Lucio Dalla, Antonello Venditti, Fiorella Mannoia grazie alla sua collaborazione con Radio Selene (per cui conduce ogni mattina con Max Baccano il programma “LA BANDA” dalle 8 alle 11). Non è mancato il like di Kharfi, uno dei dj/producer più promettenti nella scena musicale italiana” ha concluso entusiasta PetercoxDJ che ha poi ha tenuto a ringraziare Francesco Carriera per foto e video.