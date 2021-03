“La montagna dell’anima” di Gao Xingjian. “La cultura non è un lusso, è una necessità”

Decidendo di leggere questo libro, non pensiate di far cosa da poco. Non fosse altro perché l’autore è un premio Nobel -per la letteratura nel 2000- e tanto vi basti per spingervi ad iniziare a leggere e completare uno dei testi più importanti dell’autore.

Potrete almeno dire di conoscerlo, di aver letto qualcosa di lui, ma soprattutto potrebbe rivoluzionare l’idea della Cina che negli ultimi anni si è insidiata nelle nostre menti grazie ad una colpa che abbiamo inferto ad un popolo e una cultura così distante dalla nostra, aizzati da un virus che invece è di dimensioni planetarie e riguarda l’intera umanità in quanto a cause ed effetti sull’ambiente e sull’uomo.

Dimenticate la Cina industrializzata, addentratevi nelle campagne di un paese incontaminato del sud, lontano dalla civiltà, immaginate di essere in immense foreste vergini, in un villaggio senza elettricità, vicini ad un grande fiume che scorre per chilometri e passeggia per intere e sperdute comunità rurali. Immaginate che un medico vi abbia diagnosticato una grave e incurabile malattia ai polmoni e invece di recarvi in ospedale e passare gli ultimi mesi di vita tra medici e infermieri, decidiate di fare un lungo viaggio perché qualcuno vi ha parlato di un posto meraviglioso: “La montagna dell’anima”. La cercate, quasi irraggiungibile, e mentre percorrete questo cammino incontrate gente nuova ogni giorno, persino briganti. Ognuno di loro vi lascia qualcosa, un sorriso, una frase, un oggetto, un racconto di vita vissuta. Molte giovani donne sul vostro cammino, qualcuna si concede regalandovi momenti fisici e a volte emozioni che mai avreste provato. Non potete promettere loro nulla, siete solo un malato terminale.

Il racconto nasce da un viaggio reale che l’autore intraprende dopo che la malattia gli è stata diagnosticata. Immaginate di vivere i vostri ultimi mesi di vita intensamente, facendo qualcosa che mai avreste fatto presi dalla vostra routine. Non sapete che invece, non saranno gli ultimi mesi della vostra vita. Il resoconto di questo cammino è scritto da un autore la cui storia vale la pena di essere letta. Già la sua vita può essere considerata fuori dal normale. Un cinese che traduce autori classici del Novecento europeo è di per sé un fuori-norma, dipinge, conosce perfettamente il francese, scrive opere teatrali, poemi e decide di rimanere a vivere in Francia nel 1988 concludendo la stesura del libro suo capolavoro nel 1990 che lo porterà al Nobel.

Il testo è un insieme di riflessioni filosofiche, sulla letteratura, sulla vita, sull’amore, sulla propria identità e su questioni politiche. Non dimentichiamo che nonostante il notevole sviluppo economico della Cina post rivoluzionaria, questo immenso paese rimane chiuso nel suo autoritarismo politico.

Lo stesso autore passa cinque anni di «rieducazione» imposti dalla rivoluzione culturale, riuscendo ciò nonostante a continuare a scrivere. Il suo trapianto in Francia è scelto dallo stesso scrittore e forzato dal fatto stesso che le autorità cinesi lo hanno messo al bando e persino vietato le sue opere. Tutto ciò non ha escluso che l’autore ci abbia regalato testi di notevole conoscenza della mentalità del popolo da cui proviene la quale è molto lontana da quella delle autorità che ne hanno preso il sopravvento e forse molto più vicina a noi di quanto potremmo immaginare.

Di seguito, alcune frasi del libro recensito:

“L’arte, accanto alla natura, è pallida e bisognosa”.

“La realtà esiste solo nell’esperienza, o meglio nell’esperienza del singolo individuo, e tuttavia nel momento in cui viene trasmessa ad altri si trasfigura, si fa racconto”.

“Per le persone a cui ho fatto del male la mia morte sarà una ricompensa, mentre per gli altri non posso farci niente”.

“Quando incontri un uomo, un sorriso vale tre parti di felicità”.

“Quello che detesto di più è «la stupidità rara». Basta volerlo ed è facile essere stupidi, cosa c’è di difficile? Fingersi stupidi è solo un modo per passare da intelligenti”.

“Troppe riflessioni, troppa logica, troppo senso! La vita non ha una logica che possa essere espressa con le parole, perché ci ostiniamo a volerle trovare per forza un senso? E poi, cosa sarà mai questa logica? Dovrei smettere di pensare: forse è questa la fonte del mio malessere”.

“La cultura non è un lusso, è una necessità”.

(SEFORA PAPAGNA)