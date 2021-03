Lavoratori OmC Foggia Trenitalia: “Grazie a chi ha salvato la vita al collega Francesco”

Classe 1985, il malcapitato si era ferito gravemente, ieri, ad un arto nelle campagne di Stornarella, mentre era impegnato in lavori con mezzi agricoli in una giornata di riposo dal lavoro consueto al servizio delle officine Trenitalia della sede foggiana. Francesco, raccontano soccorritori e conoscenti, senza perdersi d’animo, era comunque riuscito ad chiamare il 118 per chiedere aiuto. Prontamente sono arrivati i soccorsi.

In particolare, impegnato nelle operazioni, il servizio “Blob – Blood on Board”, attivato, solo da poche settimane, dal sistema di emergenza-urgenza 118 di Capitanata in collaborazione con Alidaunia. Servizio che consiste in un pronto intervento in elisoccorso con possibilità di operare trasfusioni a bordo.

“La macchina dei soccorsi si è mossa rapidamente e ve ne saremo sempre grati” le parole dei colleghi del giovane lavoratore.