Torremaggiore, 15 marzo 2021. Ci troviamo a Torremaggiore, in provincia di Foggia, nel quartiere denominato “Spirito Santo“. Andrea Maiorano, un cittadino ivi residente, in uno dei tanti giorni in cui era solito ammirare il panorama mozzafiato dei monti Dauni che si affacciano maestosi dinanzi alla sua abitazione, decide di ovviare a quel particolare che deturpava lo scenario, ovvero lo spazio antistante che nel tempo aveva ceduto il posto all’incuria.

E così, da bravo cittadino, ha incontrato dei preziosi alleati, quali gli amici: Carlo Basetti, Antonio Carrito (vicepresidente del Vespa Club di Torremaggiore), Michele Tartaglia, Luigi Sparanero ed ancora molti altri, tutti intenti nel portare a termine non solo la pulizia dell’area considerata, ma anche il completamento di tutto ciò che potesse renderla suggestiva ed affascinante.

Al centro infatti, è stato collocato un blocco di pietra, la cui scritta è stata incisa dallo stesso Maiorano, dove verrà posizionata la statua di San Michele Arcangelo, realizzata e donata da Gaetano Lamedica e che verrà posta il giorno dell’inaugurazione della piazzetta.

Tale progetto è stato realizzabile sia grazie all’intervento dei precitati cittadini alacri e volenterosi, che al contributo di alcuni sponsor come: Ceramiche Orlando, Macelleria San Matteo; Pneumatici Di Gennaro ed i Fratelli Cannarozza, oltre ad altri sempre su base volontaria.

Una ragguardevole iniziativa dunque, dove la centralità dell’operosità umana riesce a fare la differenza con complice lo spirito di solidarietà, sotto l’occhio vigile di chi contempla dall’alto ed, in questo caso, un Santo che combatte ogni male, l’amatissimo San Michele Arcangelo.

A cura di Elisabetta Ciavarella, Torremaggiore 14 marzo 2021