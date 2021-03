Manfredonia. “Ciao Carmela, grazie da tutti noi”

(STATOQUOTIDIANO, ore 12). Manfredonia, 15 marzo 2021. Una bellissima persona, una grande lavoratrice, una donna che con il sorriso ha accompagnato la crescita di tanti giovani, di tante famiglie di Manfredonia. Il tutto al fianco del marito Alfonso, pizzaiolo di lunga tradizione familiare.

E’ purtroppo deceduta stamani all’età di 56anni, presso l’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, Carmela Vitulano, per tutti semplicemente Carmela, da anni impegnata nelle attività di una storica pizzeria di Manfredonia in Via Tribuna.

Al marito Alfonso, ai 3 figli della donna, alla mamma, al suocero, alle sorelle, a tutti i familiari le condoglianze di cuore dalla redazione di StatoQuotidiano.it

Giuseppe de Filippo, Manfredonia 15 marzo 2021.