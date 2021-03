Manfredonia, 15/03/2021 – (Adnkronos) – “20 ore fa Aifa raccomandava di non creare allarmismi ingiustificati sul vaccino AstraZeneca. Poco fa ne ha sospeso la somministrazione in tutta Italia. Cosa è successo in poche ore che non fosse già noto? È possibile saperlo? Questa schizofrenia rischia di fare danni enormi”. Lo scrive su twitter il vicecapogruppo Pd alla Camera, Michele Bordo.

«Ho condiviso la ricca relazione di Letta – commenta il deputato dem in merito alla sua investitura a segretario PD -. Al Partito democratico serve la verità, non l’unanimismo. Meglio una discussione franca sulla politica piuttosto che un’unanimità di facciata e spesso falsa».

È la premessa da cui si articola la riflessione per il futuro del partito nel breve e lungo periodo: «Serve una nuova anima. L’obiettivo deve essere quello di far crescere un grande partito moderno della sinistra, capace di ricostruire un legame profondo con i lavoratori e le fasce più deboli della società a partire dai giovani, dai disoccupati e da chi non è garantito», conclude Bordo.