Manfredonia, COME TI VORREI (PAROLA AI GIOVANI)

Continua il nostro viaggio con “Come ti vorrei” Questa puntata è interamente dedicata ai giovani, il futuro della nostra città. Avremmo continuato con piacere, ma purtroppo come sapete siamo entrati in “zona rossa” e dobbiamo fermarci qui. Ricordiamoci che la città è nostra e siamo noi che dobbiamo farci sentire tutti e dire a chi ci governa cosa vogliamo.

E voi cosa volete? Scrivetelo nei commenti.

Un programma di STATO QUOTIDIANO con Vincenzo Moccia, riprese e montaggio di Antonio Troiano.

LE RIPRESE SONO STATE EFFETTUATE PRIMA DEL 15 MARZO 2021.