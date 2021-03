Manfredonia in Azione istituisce il Tavolo Tecnico Scientifico Permanente sulla Salute e l’Ambiente

Facendo seguito alle comunicazioni delle ultime settimane in merito al:

progetto di rifunzionalizzazione del bacino portuale alti fondali rimasto colpevolmente abbandonato da oltre un ventennio;

del progetto industriale impostato sui nastri trasportatori e sulla lavorazione della bentonite e dei polimetalli da parte della Seasif Holding;

Manfredonia in Azione crede sia opportuno aprire un Tavolo Tecnico Scientifico Permanente sulla Salute e L’Ambiente che coinvolga tutte le forze politiche del territorio, i movimenti, le associazioni, nonché esperti medico-scientifici, stakeholder, affinchè si possa fare chiarezza una volta per tutte sulle problematiche inerenti l’Area S.I.N. di Manfredonia.

Lo sviluppo di tali opportunità deve per forza confrontarsi con:

– una zona che è stata bonificata solo per il 20%;

– mortalità per tumore polmonare a Manfredonia in aumento rispetto a provincia e regione (dove nel frattempo diminuiscono);

Manfredonia in Azione lancia l’appello per un confronto con tutti coloro che intendano prendere coscienza ed affrontare tali problematiche. Ben venga lo sviluppo ed i progetti di rivalorizzazione ma che vadano di concerto con la salute del nostro territorio, per non ritrovarci una nuova era di industrializzazione fatta sulle macerie non bonificate della precedente.

In questi giorni sarà premura del nostro comitato cittadino sentire tutti gli attori principali per organizzare un incontro conoscitivo e di sensibilizzazione su questa materia.

Per contattare “Manfredonia in Azione” basta scrivere una mail a: manfredoniainazione@gmail.com.