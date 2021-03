Nota del consigliere regionale Paolo Pagliaro, capogruppo La Puglia Domani.

“L’ultima beffa di Emiliano agli oss precari riguarda 39 stabilizzandi, che pur avendo maturato i 36 mesi di servizio continuativo necessari per l’assunzione, vedono a rischio non solo questo agognato traguardo, ma addirittura il posto di lavoro.

Una situazione paradossale, che grida vendetta. Questi operatori sociosanitari, che da tre anni lavorano nella sanità pubblica, hanno finalmente raggiunto i requisiti previsti dalla legge Madia. In attesa della stabilizzazione ormai conquistata, hanno chiesto la proroga dei contratti in scadenza a fine mese, ma dai sindacati giungono notizie allarmanti: pare che il presidente Emiliano non voglia rinnovare i contratti a termine, lasciando in mezzo a una strada 39 famiglie.

Il baratro della disoccupazione si prospetta come l’amara ricompensa per tre anni di lavoro e formazione maturati da questi oss, prestando un servizio irrinunciabile per il servizio sanitario regionale. Tempo e fatica che rischiano di andare sprecati, così come l’investimento della Regione su questo capitale umano in termini di formazione e vaccini.

Tutto questo con denaro pubblico, per poi lasciarli a casa. Ma com’è possibile una tale miopia? Evidentemente il governatore ha perso di vista la realtà, nonostante la situazione sanitaria drammatica in cui la Puglia versa anche per colpa di una gestione inadeguata della pandemia. Con la regione in zona rossa si sceglie di rinunciare a personale qualificato ed esperto. Una follia di cui chiediamo ad Emiliano di dar conto.

Questi oss precari, ad un passo dalla stabilizzazione, non hanno risparmiato energie ed impegno, esponendosi al rischio di contagio nei reparti Covid senza mai tirarsi indietro. Ed ora, dopo essere stati in prima linea, rischiano di avere il benservito.

È un’ipotesi inaccettabile. Ecco perché presenterò oggi stesso una richiesta di audizione del presidente Emiliano in Commissione Sanità, affinché venga a spiegarci le ragioni di questo tradimento nei confronti di operatori che hanno dato tanto al sistema sanitario regionale, e che si sono meritati sul campo la stabilizzazione”.