Parco Gargano: proroga per presentazione domande per contributo straordinario ZEA

Il Parco Nazionale del Gargano informa che il Ministero della Transizione Ecologica ha prorogato il termine di scadenza per la presentazione delle domande di contributo, a valere sulle risorse di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto attuativo del 27 novembre 2020 n. 244, fissandolo per il giorno 14 aprile 2021.

Si ricorda che grazie a questa misura le micro e piccole imprese, le attività di guida escursionistica ambientale, le guide dei parchi che hanno una sede operativa all’interno di una Zea (ovvero le aree che coincidono con i territori dei Parchi nazionali) o che operano in un’Area marina Protetta e che hanno sofferto una riduzione del fatturato, saranno beneficiarie dei 40 milioni di euro di contributi messi a disposizione.

Oltre alla specifica attenzione riservata alle guide che operano nelle aree naturali protette, la premialità prevista per le imprese (micro e piccole) è condizionata ad elementi di qualificazione ambientale in forte coerenza con le finalità dei parchi e delle Aree marine Protette: EMAS, Ecolabel, ISO 14001 e 50001, prodotti biologici, FSC e PEFC, Carta Europea per il Turismo Sostenibile (CETS) – Fase II.

Qui di seguito riportiamo il link alla pagina del bando:

https://www.minambiente.it/bandi/bando-il-contributo-straordinario-nelle-zea