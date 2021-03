Prestazioni per progettazione – realizzazione 150 alloggi a Manfredonia, inammissibile ricorso G.E.P.S.

(STATOQUOTIDIANO, ore 23). Roma, 15 marzo 2021. (..) la Corte pugliese ha tenuto conto delle fatture indicate dalla società ricorrente, escludendo che la circostanza che esse fossero state originariamente emesse con esposizione di valori diversi da quelli risultanti dall’applicazione della convenzione pattuita tra le parti potesse dimostrare la volontà delle parti stesse di superare quanto convenuto nel predetto accordo (..)”.

E’ un passaggio di un’ordinanza di recente pubblicazione della Corte di Cassazione di Roma (Presidente: Gorjan Sergio), con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso della G.E.P.S. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a Roma, presso il rispettivo studio legale, contro la Cooperativa Unitaria srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, contro la sentenza n. 499/2016 della CORTE D’APPELLO di BARI.

FATTI DI CAUSA

“Con atto di citazione notificato il 6.12.2008 Cooperativa Unitaria s.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3322/2008 emesso dal Tribunale di Foggia per il pagamento della somma di Euro 66.250,60 in favore di G.E.P.S. s.r.l. in relazione alle prestazioni professionali svolte per la progettazione e realizzazione di n. 150 alloggi siti nel territorio del Comune di Manfredonia.

Nella resistenza della società ingiungente, il Tribunale di Foggia, sezione distaccata di Manfredonia, cui la causa era stata assegnata, rigettava l’opposizione. Interponeva appello avverso detta decisione Cooperativa Unitaria s.r.l. e si costituiva in seconde cure, per resistere al gravame, G.E.P.S. s.r.l.

Con la sentenza impugnata, n. 499/2016, la Corte di Appello di Bari accoglieva impugnazione, revocando il decreto ingiuntivo opposto e condannando G.E.P.S. s.r.l. alle spese del doppio grado di giudizio.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione G.E.P.S. s.r.I., affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso Cooperativa Unitaria srl”.

Ora l’ordinanza della Corte di Cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso.