Seconda somministrazione del Vaccino Pfizer-BionTech a San Marco in Lamis

San Marco in Lamis, 15 marzo 2021. Prima giornata piena il 15 marzo 2021 per la somministrazione del vaccino di richiamo diretto agli over ottantenni di Rignano Garganico, San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico e Cagnano Varano. Il tutto si è svolto regolarmente nella palestra del Balilla.

L’apporto costante e fondamentale della Protezione Civile e della Croce Rossa Italiana.

Struttura, quest’ultima, letteralmente presidiata, oltre che da Medici e Infermieri, dai volontari della Protezione Civile, in bella mostra per via delle loro divise sgargianti. Il riferimento è a quelli della associazione SM 27 diretti dal farmacista , Ciro Nardella, alternati da quelli del Gruppo Arcobaleno, coordinati a loro volta dal dinamico tutto fare, Vincenzo Argentino. Agli stessi va il merito di aver assicurato sin dai primi momenti il controllo ad personam dell’osservanza delle prescrizioni anti Covid: febbre, mascherine, sanificazione, ecc., seguito dalla presa in carico burocratico, dall’accompagnamento ai luoghi di sosta e alla chiamata presso i banchi sanitari e infine al vaccino. Stesso impegno per l’uscita e l’allontanamento. Molto importante anche l’impegno della Croce Rossa Italiana proveniente da San Nicandro Garganico.

Grande merito a Medici e Infermieri dell’ASL di Foggia.

Nessuno assembramento, anche perché per via cautelativa all’esterno erano stati allestiti appositi gazebo di attesa provvisori, messi su dai volontari e indispensabili in una giornata di acqua-neve, come quella odierna. Omettiamo il resto dei nomi degli altri volontari interessati, per motivi di spazio – sintesi, passando direttamente all’apporto del personale prettamente amministrativo – sanitario, che si è distinto in ogni singola fase, che, come già annunciato in un altro scritto, senza di loro l’intervento complessivo sarebbe stato nullo. Il riferimento è al sindaco della città, Michele Merla, alternato dall’assessore al ramo Luigi Tricarico. al direttore del distretto ASL Michele Ciavarella (anche nel suo ruolo di Dirigente RSA – Nucleo Alzheimer – PTA di San Marco in Lamis), al dirigente medico Carmen Ritrovato e alle Infermiere Lucia Iannacone e Rachele Centola (assieme alle colleghe Anna Daniela, Rosanna Di Ficcio, Loredana Mercaldi e ai Medici dell’USCA Antonio Di Virgilio, Ivana Santoro, Francesca Lauriola, Francesca Gorgoglione, Mariangela Giuliani, Alessandra Nardella e Costanza Gaggiano).

Per quanto riguarda gli utenti – pazienti di Rignano, coordinato dal sindaco Luigi Di Fiore, va precisato subito, che tutti coloro che si sono vaccinati dal primo di marzo in poi, potranno e dovranno ricevere la seconda dose presso il Centro Vaccino , allestito nei locali del Centro diurno del luogo, non a caso denominato “San Rocco”, dal nome del Santo Patrono della cittadina. Sul fronte del vaccino “Astrazenega”, ora provvisoriamente sospeso dall’Aifo nessuna novità negativa si registra in loco, sia sul piano causale sia su quello psicologico, seppure somministrato regolarmente al personale scolastico e alle forze dell’ordine, operanti in questo territorio.

A cura di Antonio Del Vecchio, 15 marzo 2021