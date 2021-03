Tavoli politici nella risicata maggioranza e strali dei Popolari sull’amministrazione

Foggia, 15 marzo 2021. Riunirsi per uscire dal tunnel in cui la maggioranza è finita dopo l’ultimo consiglio comunale, si riprova anche oggi in un incontro fra quanti hanno sostenuto Lucio Ventura presidente del consiglio, accordo già rodato ma fallito numericamente in aula.

Nel frattempo, piovono tegole sugli accordi perché l’altro candidato alla presidenza Massimiliano Di Fonso ha scritto su facebook: “Oggi, ieri, ndr), nella morte di Alfonso Fiore, mi viene chiesto di rinunciare alla carica della Presidenza del consiglio per accettare altro”.

Di Fonso allude a “proposte” che gli sarebbero state fatte senza spiegare quali, Danilo Maffei, uno dei 4 consiglieri Popolari, ha condiviso il critico post sul suo profilo. Al primo commento dà manforte anche Leonardo Iaccarino: “Non hai bisogno di poltrone, mandiamoli a casa”.

Cosa sarebbe spettato e a chi non è notizia ufficiale, si vocifera al presidenza di AM service, la società comunale da cui, qualche settimana orsono, si è dimesso il presidente Alfonso Buono. Sono di oggi, invece, le dimissioni della consigliera di amministrazione Anna Maria De Martino che le annuncia sui social: “Con le dimissioni rassegnate questa mattina, termina la carica da Consigliere presso AM Service Srl. L’esperienza che ho vissuto in questi diciotto mesi, è stata per me molto importante da un punto di vista umano e ricca di soddisfazioni sul piano personale. La decisione di dare le mie dimissioni è stata molto combattuta e maturata con forte rammarico e trae origine da motivazioni di natura esclusivamente personale”.

Sono in 4 finora, i dimissionari dell’amministrazione Landella, oltre i due da Am Service il consigliere Leo di Gioia e l’assessora Raffaella Vacca.

Ad Alfonso Fiore in consiglio comunale dovrebbe subentrare Antonio Vigiano, coordinatore cittadino della Lega, piazzatosi nel 2019 dopo Paolo La Torre attuale assessore, dunque è il primo dei non eletti. La pattuglia leghista tornerebbe a 5 consiglieri in aula.

L’idea balenata nell’immediatezza è stata quella che Vigiano potesse ricoprire il ruolo lasciato da Vacca al welfare, ma mantenendo in ogni caso la parità di genere nella rappresentanza dell’esecutivo.

I Popolari continuano a scalpitare fermi nel loro proposito di non accettare “avanzi” di altri incarichi, come polemicamente ripetono, e nel rivendicare la presidenza. Se si tornasse in aula, stando così le cose, poco cambierebbe rispetto alla volta scorsa, sempre che i 4 Popolari restino uniti nel non cedere ai tentativi di mediazione del sindaco e della sua maggioranza. Con Iadarola (Fdi), Negro (Lista civica) e Di Pasqua (Lega) in aula nel consiglio dell’11 maro il numero legale sarebbe salito a 15, con qualche altro sostenitore, – la sinistra e il M5s sono da settimane in trincea, giorno più giorno meno- magari si potrebbe anche eleggere Ventura.

Piccoli passi perché esigui sono i numeri e sempre più ostinati i 4 consiglieri, spesso e volentieri anche provocatori nei confronti della maggioranza.

Paola Lucino, 15 marzo 2021