“The coach”: Antonella Bonfitto di Apricena c’è

La sedicenne Antonella Bonfitto frequenta da due anni circa la scuola di musica “Lizard Laboratorio di Apricena “ capeggiata dall’insegnante Antonella De Michele.

La scuola, oltre ad essere convenzionata con l’Accademia Internazionale Lizard, dove si svolgono corsi di canto moderno, pianoforte, chitarra, batteria, violino e sax è anche un ottimo trampolino di lancio per chi vuole raggiungere traguardi importanti e, la nostra aspirante cantante dalla voce calda e corposa, è riuscita a farsi ammettere al Casting che garantisce la partecipazione del concorrente alla prima fase denominata “Academy”, un percorso formativo che prevede tre giorni consecutivi di performance sotto l’importante guida di insegnanti e vocal coach di alto profilo che decreteranno la selezione e l’ammissione al famosissimo programma ” The Coach” in onda su 7Gold.

Il Sindaco e l’ Amministrazione Comunale ringraziano l’insegnante De Michele e la talentuosa Antonella Bonfitto per aver dato lustro alla Città di Apricena, augurandole una ricca e brillante carriera artistica.

In bocca al lupo, Antonella.