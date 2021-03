Vaccino Covid Puglia, il 10% operatori sanitari rifiuta la dose

Bari, 15/03/2021 – (repubblica) In Puglia l’adesione da parte del personale sanitario alla campagna vaccinale è stata elevata, ma la percentuale di chi ha rifiutato l’antidoto contro il Covid-19 è comunque a due cifre: intorno al 10 per cento, secodo le stime degli addetti ai lavori. Va detto che la somministrazione è ancora in corso e le Asl della regione stanno ricontattando coloro che non si sono ancora sottoposti all’inoculazione del siero. Poi scatteranno le sanzioni e i trasferimenti previsti dalla dalla legge regionale per gli operatori sanitari no-vax. Lo scorso febbraio il consiglio regionale pugliese ha approvato una norma che inibisce l’accesso ai reparti degli istituti di cura agli operatori che non siano vaccinati contro il Covid. (repubblica)