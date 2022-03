Accusa di frode nella fornitura di cibi biologici, D’Alba – Cocco accusano dipendente. Donna “assolta”

StatoQuotidiano.it, 15 marzo 2022. “Nessuna responsabilità sui fatti addebitati“. Con sentenza del 14 marzo 2022, i giudici della Corte d’Appello del Tribunale di Lecce hanno assolto L.I., nata a Foggia residente a Manfredonia, già condannata in primo grado dopo essere stata accusata di “responsabilità sul mancato adempimento degli obblighi contrattuali scaturenti dal contratto d’appalto intercorso tra i Comuni di Cavallino e Lizzanello e la ditta appaltatrice in Ati: Ridal e s.r.l Win Service – soc. coop. Tre Fiammelle“.

L’imputata – difesa dall’avvocato Innocenza Starace del Foro di Foggia – , era stata accusata del “delitto di cui all’articolo 356, comma 2 c.p.“, in quanto nello svolgimento delle proprie funzioni (dipendente della Ridal e ritenuta in primo grado “responsabile del centro di cottura del Comune di Cavallino”) “immetteva frode nell’esecuzione e/o adempimento degli obblighi scaturenti dal contratto d’appalto di cui alla determina n.22 del 16.05.2012 dell’Unione dei Comuni della Messapia, stipulato tra il suddetto ente appaltante e la citata ditta appaltatrice (vedi sopra, ndr)”.

LE INDAGINI

La vicenda trae origine da un passato accertamento effettuato dai Carabinieri del Nas di Lecce “relativo a una omessa fornitura di cibi biologici per le mense dei Comuni indicati”, come spiega l’avvocato Starace a StatoQuotidiano.it.

In sede di indagini, “l’Amministratore delegato della Ridal srl, Cocco Domenico, aveva sporto denuncia querela contro L.I.”, dipendente della stessa Ridal, “attribuendole ogni responsabilità per quanto accaduto”. “Lo stesso aveva fatto in sede d’esame testimoniale e durante l’escussione da parte dei Carabinieri in sede di indagini, Michele d’Alba, presidente del Consiglio di amministrazione della stessa Ridal”, aggiunge il legale della donna assolta.

Le posizioni di Cocco e D’Alba erano state archiviate alla luce delle loro deposizioni.

Il giudice di primo grado ha invece ritenuto di condannare L.I. e trasmettere gli atti alla Procura di Lecce contro Cocco e D’Alba “ritenendoli parimenti responsabili”.

“La Corte d’appello di Lecce – dice a StatoQuotidiano.it l’avvocato Starace – con sentenza di ieri, accogliendo i miei motivi di appello ha ritenuto che, alla stregua della produzione documentale offerta, fosse evidente il ruolo di semplice impiegata della mia assistita che non poteva essere responsabile di nulla”.

“La mia cliente – a mio mezzo legale – si riserva azioni di risarcimento per il grave danno subito per le affermazioni effettuate da Cocco e d’alba finalizzate a ridurla a capro espiatorio”.

A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it