Assunzioni Comune di Foggia, Vigiano: “Deliberazione Commissione irricevibile”

StatoQuotidiano.it, Foggia 15 marzo 2022. “La deliberazione della Commissione Straordinaria relativa al Programma triennale delle assunzioni di personale 2022 – 2024 presso il Comune di Foggia è assolutamente irricevibile.

Da cittadino, prima ancora che da rappresentante di partito, ne chiedo ufficialmente la sospensione in autotutela. Anche, se necessario, mediante intervento prefettizio. La comunità di Foggia non può e non deve subire l’ennesima beffa ai suoi danni. Quel documento è scandaloso, tanto più che l’impegno della Commissione dichiarato alle forze politiche nell’unico incontro avutosi andava in tutt’altra direzione”. Lo dichiara in una nota il segretario cittadino della Lega, Antonio Vigiano.

“Ricordo alla Commissaria Magno che io stesso, in data 3 marzo u.s. posi alla sua attenzione l’inopportunità di aver proceduto, all’atto del suo insediamento, allo scorrimento delle graduatorie di altri enti per l’assunzione di personale al Comune di Foggia, invece di espletare i concorsi tanto attesi dalla nostra città. La risposta fu che, all’epoca, non vi era il tempo materiale per allestire le procedure a causa della ristrettezza dei termini di scadenza. Abbiamo ingoiato quella risposta ma solo a fronte della rassicurazione che per le successive annualità questa modalità sarebbe stata archiviata e si sarebbe proceduto con concorsi ad hoc per la città capoluogo.

Incredibilmente, lo scorso 10 marzo viene approvata una deliberazione in cui la Commissione smentisce tutto quanto dichiarato in sede di confronto politico e approva un piano assunzionale fino al 2024 che continua a prediligere la formula dell’attingimento alle graduatorie di altri Enti. Parliamo di decine e decine di posti di lavoro di ogni sorta tolti alla città di Foggia, che ne avrebbe ben diritto. Ripeto, scandaloso e irricevibile. Non solo: andrebbe anche verificata la competenza di questa Commissione a deliberare fino al 2024, andando di molto oltre il mandato temporale ricevuto.

Chiedo, pertanto, ufficialmente a questa Commissione di spiegare le ragioni che l’hanno indotta a calpestare ancora una volta il diritto al lavoro e al futuro dei cittadini foggiani, sconfessando per giunta quanto da essa stessa dichiarato dieci giorni or sono, e di revocare immediatamente la suddetta inaccettabile deliberazione.

In alternativa, preannuncio sin da ora richiesta di incontro al Prefetto di Foggia, dott. Carmine Esposito, per illustrare l’ennesima incresciosa vicenda che va a colpire la città tutta, abortendone ogni possibilità di ripresa. Chiedo, infine, a tutte le forze politiche e alle associazioni di far sentire la propria voce in merito per costringere questa Commissione ad un celere, doveroso passo indietro”.